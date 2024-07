Samsung Galaxy Z Fold6 i Z Flip6 bez tajemnic. Co wiemy o nowych smartfonach?

Już w przyszłym tygodniu odbędzie się oficjalna premiera nowych składaków Samsunga. Jednak na kilka dni przed ich zaprezentowaniem, wszystkie informacje na ich temat trafiły do sieci. Co o nich wiemy?

Samsung wciąż mocno wierzy w sukces swoich składanych smartfonów pokazując co roku nowe modele, które wciąż ewoluują zaskakując swoimi możliwościami. Tradycją stało się już, że nie musimy czekać na prezentację, by dowiedzieć się jakie zmiany zawitają do kolejne odsłony Galaxy Z Fold i Z Flip. Podobnie jak w zeszłym roku, na kilka dni przed premierą do sieci trafiło niemal wszystko na temat Z Fold6 i Z Flip6. Evan Blass, który w sieci znany jest z publikowania przecieków i udostępniania szczegółowych informacji przed ich oficjalną publikacją, prezentuje zrzuty ekranu ze stron dedykowanym tym obu modelom. Wraz ze zdjęciami, mamy częściową specyfikację techniczną każdego z nich.

Samsung Galaxy Z Fold6

Źródło: Evan Blass

7,6-calowy ekran główny z wyższą maksymalną jasnością na poziomie 2600 nitów i nieco większą rozdzielczością 2160 x 1856 pikseli

6,3-calowy ekran zewnętrzny

procesor Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM

aparat główny: 50 Mpix + 12 Mpix + 10 Mpix

aparat przedni: 10 Mpix

bateria o pojemności 4400 mAh oferująca dłuższy czas pracy na LTE (1 dodatkowa godzina) oraz dłuższe odtwarzanie wideo (2 dodatkowe godziny)

wymiary: 85,1 x 132,6 x 5,6 mm – rozłożony

wymiary: 153,5 x 68,1 x 12,1 mm – złożony

waga: 239 g

usprawniona konstrukcja Armor Aluminum

Samsung Galaxy Z Flip6

Źródło: Evan Blass

6,7-calowy ekran wewnętrzny

3,4-calowy ekran zewnętrzny IPS

aparat główny 50 Mpix z przysłoną f/1.8

procesor Snapdragon 8 Gen 3

12 GB pamięci RAM

wymiary: 165,1 x 71,9 x 6,9 mm – rozłożony

wymiary: 85,1 x 71,9 x 14,9 mm – złożony

waga: 187 g

bateria oferująca dłuższy czas pracy na LTE (2 dodatkowe godziny) oraz dłuższe odtwarzanie wideo (3 dodatkowe godziny)

Samsung Unpacked już 10 lipca. Na co warto czekać?

Czy Samsung nas czymś jeszcze zaskoczy? Przekonamy się już w przyszłym tygodniu. To właśnie na 10 lipca zapowiedziana jest konferencja Galaxy Unpacked, na której oficjalnie zaprezentowane zostaną nowe modele składanych smartfonów. Niemal pewne jest, że w ramach wydarzenia pokazane zostaną również owe zegarki z rodziny Galaxy Watch 7, a także pierwszy model Galaxy Watch Ultra, który jest oczywiście odpowiedzią na Apple Watch Ultra. Możemy też w końcu doczekać się oficjalnej premiery Galaxy Ring – pierścienia do pomiaru parametrów zdrowotnych, który Samsung pokazał światu na targach CES w styczniu tego roku targów CES. Wśród plotek o premierach na Galaxy Unpacked przewija się także informacja o nowych słuchawkach - Galaxy Buds 3 Pro, a także odświeżonych tabletach Galaxy Tab.

Warto przy okazji przypomnieć o trwającej promocji, w ramach której Samsung oferuje zniżki na nowe sprzęty. Odwiedzając dedykowaną Galaxy Unpacked stronę i zostawiając swoje dane, można otrzymać kod rabatowy kod rabatowy uprawniający do zniżki na przedsprzedażowe produkty: 250 zł, 200 zł lub 100 zł w zależności od urządzenia Galaxy. Pula użyć kodów jest ograniczona do 4000. Kod rabatowy upoważnia do otrzymania zniżki na jedno zamówienie w sklepie internetowym Samsung bez względu na ilość produktów.

Kod rabatowy jest ważny od 10.07.2024r. od godziny 15:00 do 23.07.2024r. do godziny 23:59. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu użyć kodów. Dodatkowo, do 7 lipca trwa konkurs, w ramach którego do wygrania jest e-voucher o wartości 1000 zł na zakup premierowych urządzeń Galaxy w oficjalnym sklepie internetowym. Co trzeba zrobić? Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Galaxy Unpacked i odpowiedzieć na pytanie: Jak nowy, składany smartfon z Galaxy AI pomoże spełnić Twoje marzenia? Regulamin konkursu dostępny jest na stronach Samsung.