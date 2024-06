Galaxy Unpacked - 10 lipca 2024

Samsung podobnie jak Google w tym roku przyśpiesza nieco swoją tradycyjną konferencję. Ma ku temu świetną okazję, bo Galaxy Unpacked tym razem odbędzie się w Paryżu, na 2 tygodnie przed rozpoczęciem Igrzysk Olimpijskich, których Koreańczycy są głównym sponsorem. Wygląda też na to, że w tym roku będziemy mieli całkiem sporo nowych produktów, które zostaną zaprezentowane już za 2 tygodnie. Głównymi bohaterami będą smartfony Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, czyli najnowsze "składaki", które mają być jeszcze lepsze, szczególnie pod względem wytrzymałości. To jednak nie wszystko, bo w Koreańczycy mają w rękawie kilka jeszcze ciekawszych produktów.

Niemal pewne jest, że w czasie Galaxy Unpacked zadebiutują też nowe zegarki z rodziny Galaxy Watch 7, a także pierwszy model Galaxy Watch Ultra, który jest oczywiście odpowiedzią na podobną propozycję od Apple. Pewniakiem jest też Galaxy Rin, czyli pierścień do pomiaru parametrów zdrowotnych, który Samsung zapowiedział jeszcze w styczniu podczas targów CES. Teraz produkt ten powinien wreszcie zadebiutować w Europie, choć jego cena nie będzie należała do niskich. Co więcej wygląda na to, że Samsung podobnie jak Oura, będzie oferował dodatkowe funkcje po opłaceniu miesięcznego abonamentu. Wśród plotek przewija się także informacja o nowych słuchawkach - Galaxy Buds 3 Pro, a także rodzinie tabletów Galaxy Tab S10.

Zdobądź zniżkę w przedsprzedaży

Jeśli planujecie zakup jednego z nowych produktów Samsunga, to warto zostawić swoje dane na dedykowanej stronie. Pozostawiając swoje dane otrzymacie kod rabatowy o wartości 250, 200 lub 100 złotych (w zależności od tego jaki produkt będziecie chcieli kupić) na nowe urządzenia Samsunga, który będzie ważny w internetowym sklepie giganta od 10 do 23 lipca. Dodatkowo można też wziąć udział w konkursie, w którym nagrodami są vouchery o wartości 1000 złotych na zakup nowych urządzeń Samsunga. Szczegóły znajdziecie na stronach Samsunga.