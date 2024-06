„Zdrada”, nowy sezon „Teściów” i filmy Haneke, czyli co sprawdzić w Polsat Box Go

Dwa nowe polskie seriale

Drugi sezon serialu, który w Polsat Box Go cieszy się dużą popularnością, czyli "Teściowie" kontynuuje zabawne perypetie rodzin Nagórskich i Ledwoniów oraz ich dzieci. Główne role w serialu grają m.in. Jolanta Fraszyńska, Joanna Kurowska, Julia Wieniawa, Cezary Pazura, Cezary Kosiński oraz Ignacy Liss. Do obsady dołączyli również Kinga Jasik, Katarzyna Żak, Andrzej Nejman, a gościnnie pojawia się Daniel Olbrychski. W nowym sezonie widzowie zobaczą aż 20 odcinków. Historia opowiada o różnicach pokoleniowych i światopoglądowych między dwoma rodzinami, z których wynika całe mnóstwo zabawnych sytuacji.

Na widzów, którzy cenią akcję, czeka serial “Zdrada”, która W rolach głównych Anna Karczmarczyk, Marieta Żukowska, Piotr Polk, Dawid Ogrodnik i Paweł Małaszyński. To produkcja pełna skomplikowanych emocji i niejednoznacznych postaci - bohaterowie nie są czarno-biali, co dodaje historii realizmu. Serial rozwija się dynamicznie, oferując wątki kryminalne, gangsterskie oraz psychologiczne, a wszystko rozpoczyna się niewinnym spotkaniem, w wyniku którego rodzi się uczucie między Julią (Anna Karczmarczyk) a Pawłem (Paweł Małaszyński). Spotkanie tych dwojga inicjuje serię wydarzeń, których nikt się nie spodziewa.

Kinowe hity w Polsat Box Go

W serwisie można także oglądać wielkie hity kinowe. Jednym z nich jest film “Priscilla”, będący prawdziwie osobistą produkcją Sofii Coppoli, która porusza tematykę uwięzienia i izolacji. Opowiada historię Priscilli Presley, która poznała Elvisa Presleya w wieku zaledwie 14 lat i pozostała z nim przez lata, ostatecznie wychodząc za niego za mąż w 1967 roku, zanim opuściła go w 1972 roku. Klasyczna historia o złotej klatce, która doskonale wpisuje się w filmografię Coppoli („Między słowami”, „Przekleństwa niewinności”).Film stał się hitem, głównie dzięki przekonującej roli Cailee Spaeny jako Priscilli Presley, która doskonale uchwyciła jej niewinność i transformację w dorosłość. Film spotkał się z ciepłym przyjęciem – i krytyków i publiczności.

Na naszym lokalnym podwórku też kręcimy przejmujące historie, a takim przykładem może być “Biała odwaga” w reżyserii Marcina Koszałki. Opowieść, która narusza tabu wojennej kolaboracji i Goralenvolku, przedstawiając jednocześnie historię miłosnego trójkąta. Akcja filmu rozgrywa się na Podhalu w ciągu sześciu wojennych lat, skupiając się na postaci Wolframa von Kamitza (w tej roli Jakub Gierszał), który wprowadza swojego góralskiego przyjaciela oraz gubernatora rezydującego w Zakopanem w ideę Goralenvolk. Film porusza trudne historyczne tematy, skupiając się jednocześnie na ludzkich namiętnościach i relacjach. Świetne występy Filipa Pławiaka i Sandry Drzymalskiej, którzy wcielają się w głównych bohaterów: Andrzeja i Bronkę.

Klub Konesera przedstawia: Michael Haneke

Klub Konesera to filmowa część serwisu, w której znajdują się propozycje dla miłośników kina niezależnego, autorskiego, wręcz eksperymentalnego. Sekcję tę stale zasilają pozycje nagradzane na najważniejszych festiwalach i tworzone przez największych – jak choćby Agnieszka Holland, Pier Paolo Passolini, Michaelangelo Antonioni, Bernardo Bertolucci, Abel Ferrara, Steven Spielberg, Gaspar Noe czy Arthur Penn.

Tym razem do Klubu dołącza mistrz Michael Haneke, austriacki reżyser i scenarzysta, zdobywca statuetek Oscara, Złotej Palmy, BAFTY i wielu innych. Ikona współczesnej kinematografii. W Polsat Box Go czekają jego nagradzane filmy, m.in. „Miłość” (Oscar, Złoty Gob, BAFTA, Złota Palma, Orzeł), „Siódmy kontynent” (Brązowy Lampart na MFF w Locarno), „Ukryte” (film zdobył pięć nagród Europejskiej Akademii Filmowej, a Haneke tytuł najlepszego reżysera na MFF w Cannes) czy „Funny Games” (MFF Cannes, MFF Chicago, Złote Taśmy).

Kolekcja filmów z Jasonem Stathamem

Filmy z udziałem Jasona Stathama cieszą się niesłabnącą popularnością. Nic dziwnego - dają sporo frajdy, zapewniając akcję i rozrywkę. Na przestrzeni lat powstało kilka produkcji, do których warto wracać, a jeśli się ich nie widziało, to zdecydowanie należy je nadrobić. Premiera kolekcji filmów ze Stathamem w Polsat Box Go to doskonała ku temu okazja - w ofercie mamy m. in. znakomity “Przekręt”, czwartą część “Niezniszczalnych”, świeżutkiego “Pszczelarza” czy “Jokera” i “W obronie własnej”. ”Przekręt” to historia boksera i hazardzisty, który zostaje wplątany w przestępczy świat Londynu. W czwartej części “Niezniszczalnych”, Statham powraca jako Lee Christmas, lider grupy najemników, którzy muszą powstrzymać terrorystów przed użyciem broni nuklearnej. Film jest pełen eksplozji, walk i dowcipnych dialogów, które są znakiem rozpoznawczym serii.

“Pszczelarz” to jeden z najnowszych projektów, w którym Statham gra byłego agenta tajnej organizacji i szuka zemsty na sieci oszustów odpowiedzialnych za śmierć jego przyjaciela. “W obronie własnej” to thriller o agencie DEA, który przenosi się do małego miasteczka, aby zacząć nowe życie ze swoją rodziną. Przeszłość szybko go dogania, co prowadzi do konfrontacji z miejscowymi przestępcami. Statham jest ceniony za swoje role w filmach akcji dzięki swojej fizyczności, charyzmie i zdolności do popisów kaskaderskich, co staje się cechą charakterystyczną projektów, w których bierze udział. Oprócz wspomnianych, w Polsat Box Go można też zobaczyć takie filmy, jak “Elita zabójców”, “Mechanik. Prawo zemsty” i “Mechanik. Konfrontacja”, a także “Protektor”, “Blitz” oraz “Parker”.

W serwisie użytkownicy znajdą wiele innych filmowych i serialowych pozycji – w ramach jednorazowego wypożyczenia lub na kanałach filmowych.

Polsat Box Go - jak oglądać?

Polsat Box Go można oglądać na urządzeniach mobilnych - aplikacja jest dostępna do pobrania ze sklepów Google Play, App Store i Huawei AppGallery. Jeśli chodzi o telewizory Smart TV, aplikacja jest dostępna dla modeli z systemem operacyjnym Android TV oraz dla telewizorów Samsung Smart TV z lat 2017-2021 i LG Smart TV z lat 2018-2021 (tylko modele UHD). Dodatkowo, funkcja Chromecast pozwala na przesyłanie obrazu z urządzeń mobilnych bezpośrednio na telewizor, pod warunkiem że telewizor obsługuje tę technologię lub jest wyposażony w przystawkę Chromecast od Google. Dla tych, którzy wolą oglądać treści na laptopie, istnieje możliwość korzystania z serwisu bezpośrednio na stronie polsatboxgo.pl. Jeśli chodzi o dekodery, Polsat Box Go jest dostępny na wielu modelach, w tym najnowszym – polsat soundbox 4K, polsat box 4K, polsat box 4K lite, Evobox lite, Evobox HD, Evobox PVR, Evobox Stream oraz Evobox IP.

