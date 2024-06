Do premiery nowych Samsungów jeszcze trochę, ale wiemy o nich coraz więcej

Chociaż smartfony giganta z Korei Południowej z serii S25 pojawią się dopiero na początku 2025 roku, to już teraz mamy o nich dużo informacji. Pojawiło się już sporo wiadomości dotyczących między innymi baterii czy aparatu tego telefonu, ale teraz zaufany insider, Ice Universe, zdradził sporo szczegółów jeśli chodzi o design Samsunga Galaxy S25 Ultra.

Największą zmianą w designie ma być to, że flagowiec firmy na 2025 rok będzie miał zaokrąglone rogi, podobnie jak niestabilny Galaxy Note 7. To świetna informacja, bo kanciaste Ultry wbijały się dość mocno w dłonie i zwyczajnie nie korzystało się z tych telefonów komfortowo na dłuższą metę — użytkownicy od dawna mówili, że woleliby bardziej zaokrąglony i delikatny design. To jednak nie jedyna zmiana, której można się spodziewać — mówi się dodatkowo, że Samsung chce, aby jego kolejny flagowiec był cieńszy niż modele poprzedniej generacji.

Zaokrąglony i cieńszy — taki ma być Samsung Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Ultra ma być smuklejszym flagowcem w porównaniu z propozycją z zeszłego roku. S25 Ultra ma mieć grubość 8,4 mm, kiedy Galaxy S24 Ultra miał 8,6 mm, a Galaxy S23 Ultra — 8,9 mm. Widać tutaj pewną tendencję: Samsung co roku stopniowo zmniejsza grubość swoich flagowych modeli. To teoretycznie może wyjaśniać, dlaczego firma ma problemy ze zwiększeniem pojemności baterii wynoszącej 5000 mAh, ale nie jest najlepszą wymówką na świecie, mając na uwadze możliwości dostępne na rynku.

Gdyż właśnie, Galaxy S25 Ultra będzie miał taką samą baterię, jak poprzednik. To jednak nie jest jedyna rzecz, która w nowych Samsungach ma się powtórzyć — jak niedawno informowaliśmy, według portalu GalaxyClub, który już wielokrotnie publikował trafne przecieki, podstawowe modele będą miały ten sam aparat główny (50 Mpx) co S22, S23 i S24. Co ciekawe, z przodu również nie będzie zmian, ponieważ aparat do selfie 12 Mpx pozostanie taki sam — dotyczy to zarówno modelu S25, jak i S25+. Zobaczymy, co będzie z Ultrą, jednak na innowacje raczej nie ma co liczyć.

