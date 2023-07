O nowych sprzętach Samsunga, które zaprezentowane zostaną na najbliższej konferencji Galaxy Unpacked, wiemy całkiem sporo. Od specyfikacji, po zmiany w wyglądzie, potwierdzające informacje, o większym ekranie zewnętrznym w Flipa - czyli tego, na co zwracali użytkownicy poprzednika. Pytanie tylko, czy nie za późno - wystarczy spojrzeć na niego z perspektywy tego, jak wygląda Motorola RAZR 40 Ultra. Zdaniem wielu Samsung w tym temacie po prostu zaspał, jednak dobrze, że nadrabia zaległości i w tym roku nabywcy Flipa powinni być zadowoleni - tym bardziej, że kilka tygodni temu poznaliśmy cennik nowych modeli.

1 / 6

A ten, jeśli wierzyć przeciekom, nie powinien się zbytnio zmienić w stosunku do tego, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku poprzedniej generacji. Samsung Galaxy Z Fold5 ma być nieco tańszy niż jego poprzednik. Przypomnijmy, że Galaxy Z Fold4 w Polsce debiutował w cenie 8399 zł (za model 12/256 GB). Najdroższy wariant (12 GB/1 TB) wyceniony był na zawrotne 9999 zł. Co ciekawe, cennik Galaxy Z Flip5 ma wyglądać identycznie, jak w przypadku Z Flip4 - jego ceny mogą zaczynać się od 5149 zł.

Galaxy Z Flip5 i Galaxy Z Fold5 bez tajemnic. Tak wyglądają nowe składaki Samsunga

1 / 6

A jak będą wyglądały same smartfony? W ostatnim czasie nie brakowało przecieków grafik pokazujących, jak tegoroczne składaki wyglądają w całej okazałości. Teraz jednak dostajemy całą galerię renderów pokazujących jak prezentują się oba modele w rzeczywistości. I o ile w przypadku Galaxy Z Fold5 zbyt wielu różnic nie widać, tak przy Galaxy Z Flip5 mamy możliwość przyjrzenia się zewnętrznemu ekranowi, który zostawia w tyle "okienko" znane z poprzedniej generacji tego modelu. Pełną galerię zdjęć znajdziecie stronie serwisu WinFuture, który pokazuje również, jak będzie wyglądał nowy model tabletu Galaxy Tab S9. Ten nie różni się jednak od swojego poprzednika - przynajmniej od zewnątrz. Zmiany mają zajść w jego podzespołach.

Źródło: WinFuture

Czy Samsung ma jeszcze dla nas jakieś niespodzianki? Wszystkiego dowiemy się na konferencji Unpacked, która planowana jest na ostatni tydzień lipca.

Stock image from Depositphotos