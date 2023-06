Jak zaktualizować Androida? Podstawowe zasady aktualizacji systemu

Uaktualnianie Androida nie tylko korzystnie wpływa na wydajność, ale także dla zapewnienia lepszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem lub nieautoryzowanym dostępem do danych. Wykonanie aktualizacji to nic trudnego. Ten tekst pomoże to zrobić.

Jak zaktualizować Androida?

Android, będący najpopularniejszym systemem operacyjnym mobilnym na świecie, regularnie otrzymuje aktualizacje, które poprawiają wydajność, wprowadzają nowe funkcje i zabezpieczenia. Uaktualnianie urządzenia nie tylko korzystnie wpływa na wydajność, ale także dla zapewnienia lepszą ochronę przed złośliwym oprogramowaniem lub nieautoryzowanym dostępem do danych. Wykonanie aktualizacji to nic trudnego. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, ten tekst powstał właśnie z myślą o Tobie.

W świecie technologii brak aktualizacji systemu operacyjnego może przyczynić się do powstawania wielu problemów. Każda nowa wersja Androida to ulepszenia i optymalizacja. Czasami to łatanie dziur w zabezpieczeniach, a czasami nowe funkcje i udoskonalony interfejs użytkownika. Aktualizacje systemu operacyjnego często zawierają istotne poprawki związane z zabezpieczeniami, które chronią urządzenia przed atakami hakerów i utratą danych.

Sprawdzenie dostępności aktualizacji

Przed przystąpieniem do aktualizacji ważne jest, aby sprawdzić, czy nowa wersja Androida jest w ogóle dostępna dla Twojego urządzenia. Wystarczy skorzystać z poniższych wskazówek:

Otwórz aplikację Ustawienia na swoim telefonie lub tablecie. Przewiń w dół i znajdź opcję "Informacje o telefonie". Kliknij ją. W sekcji "Informacje o telefonie" znajdź opcję "Wersja Androida" i kliknij ją. Na ekranie zostaną wyświetlone informacje o wersji systemu Android, jaką posiadasz na swoim telefonie. Zobaczysz tam również informacje dotyczące "Aktualizacji zabezpieczeń Androida" oraz "Numeru kompilacji".

Jeśli dostępna jest nowa wersja Androida lub mniejsza aktualizacja, warto od razu rozważyć instalację, aby móc korzystać z najnowszych funkcji i zabezpieczeń oferowanych przez system.

Pobieranie najnowszych dostępnych aktualizacji Androida

Informacja o nowej wersji systemu często sama wyświetla się na ekranie Twojego urządzenia. Wystarczy wówczas postępować zgodnie z instrukcjami. Gdy otrzymasz powiadomienie o dostępnej aktualizacji, otwórz je i kliknij opcję aktualizacji. Jeśli nie otrzymasz powiadomienia lub jeśli twoje urządzenie jest offline, możesz zastosować się do poniższych instrukcji:

Otwórz aplikację Ustawienia na swoim telefonie. Przewiń w dół i znajdź opcję "System". Kliknij ją. W sekcji "System" znajdź opcję "Aktualizacja systemu" i kliknij ją. Pojawi się stan aktualizacji systemu. Jeśli dostępna jest nowa wersja systemu Android, zobaczysz opcję do pobrania i zainstalowania aktualizacji. Kliknij ją. Wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby kontynuować proces pobierania i instalacji aktualizacji systemu Android.

Pamiętaj, że niektóre nakładki systemowe modyfikują menu ustawień i może ono wyglądać nieco inaczej!

Aktualizacja za pomocą oprogramowania producenta

Często producenci smartfonów i tabletów udostępniają własne narzędzia do aktualizacji systemu operacyjnego Android. Takie oprogramowanie jest specjalnie zaprojektowane, aby ułatwić proces aktualizacji i zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Na przykład, Samsung oferuje użytkownikom program Smart Switch. Umożliwia on zarządzanie i aktualizację oprogramowania urządzeń tej marki. Wystarczy pobrać i zainstalować oprogramowanie na komputerze, połączyć urządzenie z komputerem za pomocą kabla USB i postępować zgodnie z instrukcjami w programie, aby zaktualizować Androida.

Bezpieczeństwo podczas aktualizacji

Przed przystąpieniem do aktualizacji Androida zadbaj o kilka ważnych kwestii. Na wszelki wypadek warto wykonać kopię zapasową ważnych danych (kontaktów, wiadomości czy zdjęć), aby uniknąć ich utraty w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych problemów. Możesz skorzystać z usług chmurowych, takich jak Google Drive czy Dropbox. Ponadto, upewnij się, że korzystasz z bezpiecznego i stabilnego połączenia internetowego, a także sprawdź, czy masz wystarczającą ilość wolnego miejsca na urządzeniu.

Problemy pojawiające się podczas aktualizacji Androida

Kiedy aktualizujesz system Android, warto wiedzieć jakie problemy mogą wystąpić podczas tego procesu. Oto kilka przydatnych informacji:

Kiedy aktualizacje stają się aktywne?

Wiele telefonów i tabletów z Androidem automatycznie uruchamia się ponownie po zainstalowaniu pobranych aktualizacji Androida. Aktualizacje są od razu aktywne po zakończeniu instalacji.

Co zrobić, gdy aktualizacja się nie pobrała?

Jeśli pobieranie aktualizacji nie zostanie ukończone, urządzenie będzie automatycznie próbowało zrobić to ponownie przez kilka najbliższych dni. Gdy spróbuje ponownie, otrzymasz stosowne powiadomienie. Otwórz je i kliknij opcję aktualizacji.

Za mało miejsca w urządzeniu

Jeśli pojawi się powiadomienie o braku dostępnego miejsca w Twoim urządzeniu, warto zrobić porządek na tablecie lub smartfonie. W tym celu możesz usunąć zdjęcia, filmy, muzykę, aplikacje, pobrane pliki. Pomogą również te poradniki: