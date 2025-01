Samsung Galaxy S25 Ultra bez tajemnic. Co o nim wiemy?

O tym, że Samsung przygotowuje się do premiery swoich nowych smartfonów z serii Galaxy S25 wiemy od dawna. Już w listopadzie pojawiły się pierwsze konkrety – w postaci materiału wideo przedstawiającego działający model Galaxy S25 Ultra. Do tej pory jedyne co było dostępne to rendery oraz egzemplarze tylko imitujące flagowca Samsunga. Już one zapowiadały, że ten model formatu Ultra, może czekać zmiana i odejście od tradycyjnej formy. W ostatnich dniach w internecie pojawiły się nowe rendery przedstawiające Galaxy S25 Ultra oraz Galaxy S25 Plus. Rzekomo są one oficjalne – a źródłem przecieków miałby być popularny producent akcesoriów ochronnych, firma Spigen. Jedną ze zmian w modelu S25 Ultra są wyjątkowo cienkie ramki wokół ekranu. Porównując je do dotychczasowych modeli, wyświetlacz zajmuje jeszcze więcej powierzchni, zostawiając dosłownie niewielki czarny pasek przy krawędziach.

Galaxy S25 Ultra. Źródło: Gizmochina

Samsung Galaxy S25 Ultra – specyfikacja techniczna

Wiemy już jak będzie wyglądał Galaxy S25 Ultra. Czas więc dowiedzieć się, co będzie miał w środku i czym w tym roku zaskoczy nas Samsung. Niewątpliwie najważniejszy jest procesor. W tegorocznym flagowcu z dopiskiem Ultra znaleźć mamy Snapdragon 8 Elite. To ewolucja procesora, jaki trafił już do komputerów. Korzysta z poprawionego rdzenia Oryon (2. generacja), który będzie mógł pracować z zegarem nawet 4,32 GHz. Wiemy też nieco więcej o samym ekranie.

Mamy tu mieć wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X LTPO z odświeżaniem na poziomie 120 Hz, maksymalną jasnością 2600 nitów oraz wsparciem m.in. dla HDR10+. Smartfon ma być dostępny w kilku konfiguracjach: 12 GB RAM + 256 GB na dane, 16 GB RAM + 512 GB na dane oraz 16 GB RAM + 1 TB na dane. Jego wymiary mają wyglądać następująco: 162,8 x 77,6 x 8,2 mm, a jego waga to 219 g. Porównując go z poprzednim modelem mamy do czynienia z konstrukcją, która jest nieco wyższa, węższa, cieńsza i jednocześnie lżejsza.

To tylko częściowe informacje na temat najmocniejszego wariantu tegorocznej odsłony modeli Galaxy S25. Na dokładne szczegóły, specyfikacje i cennik smartfonów będziemy jeszcze musieli chwilę poczekać. Na szczęście nie za długo. Kilka dni temu Samsung oficjalnie potwierdził, że ich pierwsza, noworoczna premiera zapowiedziana została na 22 stycznia 2025 r., na godzinę 19:00. To właśnie wtedy poznamy całą ofertę Galaxy S25 oraz niewykluczone różnych akcesoriów, które do sprzedaży trafią kilkanaście dni później. Z okazji Samsung UNPACKED 2025, firma przygotowała dla swoich klientów niespodziankę.

Samsung UNPACKED. Premiera już za kilkanaście dni

Zapisując się do newslettera na premierę Galaxy, wszyscy zainteresowani otrzymają kod rabatowy o wartości 200 zł do wykorzystania na zakup premierowych produktów w oficjalnych sklepie Samsung. Osoby, które zapiszą się do 9.01.2025, otrzymają kod drogą mailową najpóźniej 22.01. Zapisując się pomiędzy 20.01-22.01.2025, kod wysłany zostanie najpóźniej do 24.01.2025 r. Jednak to nie koniec atrakcji. W dniach 7-19.01.2025 można też wziąć udział w konkursie dla osób zarejestrowanych na premierę. Do wygrania są karty podarunkowe o wartości 1000 zł do wydania na premierowe produkty w oficjalnym sklepie. Szczegóły i regulamin akcji dostępne są na stronach wydarzenia: samsung.com/pl/unpacked.