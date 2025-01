Samsung znowu idzie pod prąd. Tak bardzo nie lubi płacić Dolby

Dolby Atmos i Dolby Vision to dwa powszechne już niemal dzisiaj standardy, które niemal gwarantują nam wysoką jakość dźwięku i obrazu. Samsung jest natomiast jedynym z dużych producentów TV, który za Dolby Vision nie płaci i tak samo wkrótce zrobi z Dolby Atmos.

Dolby od wielu lat opracowuje technologie dotyczące dźwięku i obrazu, które później licencjonuje innym firmom. Dla użytkownika jest to praktycznie gwarancja, że producent spełnia konkretne normy zapewniające odpowiednią jakość. I wielu klientów jest gotowych za to zapłacić, a Dolby dzięki temu czerpie zyski z opłat licencyjnych. Nie wszyscy producenci telewizorów chcą jednak ponosić kosztów na rzecz Dolby, a jednym z największych jest Samsung, który nie wspiera Dolby Vision, w zamian za to promuje otwarty standard HDR10. Teraz zamierza podobnie uczynić z dźwiękiem, wprowadzając wspólnie z Google standard Eclipsa Audio.

Eclipsa Audio trafi do TV i na... YouTube

Nie znamy dokładnie opłat jakie ponoszą producenci na rzecz Dolby, ale możemy bezpiecznie założyć, że jest to kilka USD za każde sprzedane urządzenie. W praktyce dla producentów takich jak Samsung, którzy dostarczają na rynek miliony urządzeń, są to bardzo pokaźne kwoty. Nic więc dziwnego, że firma szuka oszczędności, tym bardziej, że na rynku TV bardzo mocno rozpycha się konkurencja z Chin. Kolejną odsłoną tej batalii jest rezygnacja ze standardu dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Samsung już od kilku lat pracuje wspólnie z Google nad własnym rozwiązaniem, które nazwano Eclipsa Audio.

Standard ten będzie dostępny za darmo dla wszystkich chętnych, nie będą wiązały się z nim żadne dodatkowe opłaty licencyjne. Technicznie ma być bardzo podobny do Dolby Atmos, czyli zapewni możliwość odgrywania dźwięku przestrzennego, który otacza użytkowników. Jak będzie w praktyce przekonamy się w tym roku, bo prawdopodobnie już na targach CES pojawią się pierwsze urządzenia wspierające to rozwiązanie. Samsung szykuje nie tylko telewizory, ale również nagłośnienie obsługujące Eclipsa Audio. Dzięki braku opłat, będzie ono dostępne dla całej gamy urządzeń, począwszy od tych najtańszych, po najdroższe konstrukcje.

W tym samym czasie Google zamierza wprowadzić obsługę Eclipsa Audio na platformie YouTube. Aby spopularyzować nowy standard, gigant chce umożliwić internetowym twórcom tworzenie przestrzennych ścieżek dźwiękowych. Dzięki temu tacy producenci jak Samsung dostaną też pierwsze materiały zgodne z nowym rozwiązaniem. To jednak nadal daleka droga do popularyzacji nowego formatu. Wiele będzie zależało od tego, czy inne firmy pójdą śladem Samsunga. Zgodność z Eclipsa Audio nie wymaga dodatkowych kosztów licencyjnych, ale każdy produkt będzie musiał przejść testy kwalifikacyjne potwierdzające zgodność ze standardem. To oczywiście dodatkowe koszty, które mogą zniechęcać.

Nie wiemy też na ile faktycznie Eclipsa Audio okaże się konkurencyjne dla Dolby Atmos oraz jak zachowają się platformy streamingowe, które de facto dostarczają nam obecnie najwięcej treści wideo. Teraz przynajmniej jednak nie zdziwicie się jak zobaczycie nowe logo na swoim telewizorze ;-).