Już za niecałe dwa miesiące może nastąpić premiera najnowszych smartfonów flagowej serii Samsunga. Źródła sugerują trzeci tydzień stycznia, co brzmi wiarygodnie, bo już przecież w podobnym terminie koreański gigant wypuszczał premierowo swoje urządzenia. Czy to będzie prawda, jeszcze się okaże, lecz póki co mamy prawdopodobnie pierwszy rzut okiem na prawdziwy egzemplarz.

Wyciekło wideo z prawdziwym Samsungiem Galaxy S25 Ultra

Świeże wideo pojawiło się na Reddicie, ukazując nadchodzący wielkimi krokami telefon w niemalże pełnej jego krasie. Do tej pory jedyne co było dostępne to rendery oraz egzemplarze tylko imitujące flagowca Samsunga. Już one zapowiadały, że ten model formatu Ultra, może czekać zmiana i odejście od tradycyjnej formy.

Jak widać, całkowicie zniknęła forma odziedziczona po Samsungu Galaxy Note'cie. Nie ma już wyraźnie obłych krawędzi na bokach tylko ostre cięcie rodem z Galaxy S24 i Galaxy S24+ oraz pozostałych flagowców. Z kolei zaokrąglenia u góry ekranu, są w zgodzie z innymi przeciekami. Przyciski wydają się być w tym samym miejscu. Wygląda to zupełnie tak, jakby wszystkie modele miały dostać jednolitą, natychmiast rozpoznawalną formę.

@Jukanlosreve via Twitter

Naturalnie, takie nagrania trzeba traktować z przymrużeniem oka. Nasuwa się pytanie o wygodę takiego projektu. Samsung Galaxy Z Flip 6 stracił na przyjemności używania, otwieranie jedną ręką jest niewygodne, a więc mija się z celem. Tutaj możemy się dopatrywać podobnej sytuacji. Mało kto był fanem iPhone'ów z ostrymi krawędziami, a to dlatego, że nie były wygodne do trzymania. Apple wróciło do wygodniejszego, zaokrąglonego formatu. Jeżeli tutaj by się rzeczywiście okazało prawdą ścięcie tych krawędzi, to czy naprawdę byłoby to w dłoni wygodniejsze? Szczególnie podczas tworzenia notatek!? Czas pokaże.