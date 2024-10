Snapdragon 8 Elite to procesor komputerów, który trafi do smartfonów

Qualcomm jak co roku w 4. kwartale prezentuje swój nowy, flagowy procesor, który pojawi się w najwydajniejszych smartfonach, które trafią na rynek w najbliższych miesiącach. Tym razem nowy układ nazywa się Snapdragon 8 Elite.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite

Seria procesorów Snapdragon jest chyba doskonale znana każdemu, kto chociaż trochę interesuje się rynkiem smartfonów. Qualcomm od lat prezentuje swój najwydajniejszy układ pod koniec roku, a wspólnym mianownikiem dla tych procesorów jest zastosowanie cyfry osiem w nazewnictwie. To jednak jedyna zasada jakiej trzyma się firma, bo w tym roku ponownie mamy do czynienia z nową nazwą dla flagowego procesora. Nie będzie to już Snapdragon 8 Gen 4 jak wskazywałaby logika (poprzedni był Snapdragon 8 Gen 3), a po prostu Snapdragon 8 Elite. Zmiana wydaje się o tyle logiczna, że seria Elite zadebiutowała w tym roku w... komputerach z systemem Windows 11, a nowy układ dla smartfonów mocno na niej bazuje.

W zasadzie nowy Snadpragon 8 Elite to ewolucja procesora jaki trafił do komputerów. Korzysta z poprawionego rdzenia Oryon (2. generacja), który będzie mógł pracować z zegarem nawet 4,32 GHz. Główna w tym zasługa przejścia na litografię 3 nm od TSMC, która jest wydajniejsza i efektywniejsza energetycznie. Qualcomm zmienił jednak w swoim układzie znacznie więcej. Zamiast stosowania różnych typów rdzenia, tym razem mamy 8 takich samych rdzeni Oryon, choć tylko dwa główne (Prime) mogą pracować ze wspomnianym zegarem. Pozostałe są nieco niżej taktowane (3,53 GHz), ale wzrost wydajności względem poprzednika i tak ma wynosić 45%, zarówno w zastosowaniach jednowątkowych jak i wielowątkowych.

O 40% szybszy będzie również nowy układ graficzny Adreno 830, również za sprawą wyższego taktowania i nieco zmodyfikowanej architektury. Nie może też oczywiście zabraknąć wydajniejszego (o 45%) układu NPU, który przy współpracy z szybką pamięcią LPDDR5X (5300 MHz, max. 24 GB) zapewni wsparcie dla funkcji związanych z generatywną sztuczną inteligencją. AI wbudowano również w procesor przetwarzania obrazu zarządzający kamerami, który niemal w czasie rzeczywistym będzie w stanie rozpoznawać obiekty na fotografiach i np. usuwać je z kadru. Co więcej to wszystko ma być możliwe przy mniejszym zużyciu energii niż w przypadku poprzednika.

Reszta zastosowanych rozwiązań nie jest już tak znacząca. Snapdragon 8 Elite korzysta co prawda z nowego modemu - X80, ale wprowadza on tylko kosmetyczne poprawki względem X75 z poprzedniego roku. Do dyspozycji będziemy mieli również moduł WiFi 7 (ze wsparciem pasma 6 GHz) oraz Bluetooth 6.0. Wśród producentów, którzy w pierwszej kolejności zaprezentują swoje smartfony bazujące na tym rozwiązaniu mamy takie firmy jak ASUS, Honor, OnePlus, OPPO, Realme, Samsung, Vivo i Xiaomi. Ich poszczególne modele powinny mieć swoją premierę w ciągu kilku najbliższych tygodni.