Najlepszy smartfon Samsunga w ostatnich latach? Z pewnością może to być Samsung Galaxy S23 Ultra, który zachwyca specyfikacją techniczną. Niestety, jego cena jest bardzo wysoka, dlatego wielu chętnych nie może sobie na niego pozwolić. Coś tańszego? Już od trzech lat takim smartfonem jest Samsung Galaxy S20 FE. Nie sposób wyliczyć, w ilu rankingach opłacalności zajął czołowe miejsce. Sam rekomendowałem jego zakup przynajmniej kilkukrotnie, za każdym razem w pełni zasłużenie.

Galaxy S20 FE był udanym smartfonem do tego stopnia, że bez najmniejszego trudu przyćmił swojego bezpośredniego następcę, czyli model Samsung Galaxy S21 FE. Teraz w końcu pojawił się na horyzoncie smartfon, który przynajmniej na papierze ma predyspozycje do tego, by nawiązać do tradycji świetnie przyjętego poprzednika. Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku na rynku zadebiutuje Samsung Galaxy S23 FE. Czego możemy się po nim spodziewać? Rzućmy okiem na to, o czym już mówią pogłoski.

Samsung Galaxy S20 FE był bardzo udanym smartfonem

Samsung Galaxy S23 FE dostanie lepszy aparat

Z perspektywy użytkownika, zwłaszcza tego, który często korzysta z aparatu, najistotniejsza zmiana obejmie właśnie funkcje fotograficzne. Jak donosi holenderski serwis GalaxyClub, którego przypuszczenia niejednokrotnie sprawdziły się, Samsung Galaxy S23 FE otrzyma główny aparat o rozdzielczości 50 megapikseli. To najprawdopodobniej dokładnie ta sama konstrukcja, którą zastosowano w modelach Galaxy S22 i Galaxy S23. To bardzo istotna zmiana, ponieważ oznacza, że możliwości fotograficzne smartfona z serii FE znacząco wzrosną.

Zestaw aparatów, zgodnie z przypuszczeniami, najprawdopodobniej uzupełnią oczka z 3x przybliżeniem optycznym (8 Mpix) i ultraszerokokątne (12 Mpix). Na froncie pojawi się kamerka do selfie o rozdzielczości 12 Mpix.

Czy Samsung Galaxy S23 FE ma szansę godnie zastąpić świetnie przyjęty model?

Samsung Galaxy S23 FE: prawdopodobna specyfikacja techniczna

Jak prezentuje się specyfikacja techniczna Samsunga Galaxy S23 FE? Zgodnie z pierwszymi informacjami jest całkiem nieźle, choć jeden parametr może wywoływać kontrowersje. Rzućmy okiem na zestawienie przygotowane przez serwis Gizmochina:

Model: Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23 FE Układ SoC: Samsung Exynos 2200

Samsung Exynos 2200 Pamięć RAM: 6/8 GB

6/8 GB Pamięć na dane: 128/256 GB UFS 3.1

128/256 GB UFS 3.1 Bateria: 4500 mAh

4500 mAh Szybkie ładowanie przewodowe: 25 W

25 W Wyświetlacz: AMOLED, 120 Hz

AMOLED, 120 Hz Aparat główny: 50 Mpix

50 Mpix Aparaty dodatkowe: teleobiektyw 3x (8 Mpix), ultraszerokokątny (12 Mpix)

teleobiektyw 3x (8 Mpix), ultraszerokokątny (12 Mpix) Kamerka do selfie: 12 Mpix

Jak na urządzenie, którego zadaniem jest wypełnienie luki między flagowcami a średnią półką, jest naprawdę bardzo dobrze. Szkoda tylko, że Samsung zdecydował się na zastosowanie procesora, który niezbyt dobrze sprawdził się w serii Galaxy S22. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że przez kolejne miesiące Koreańczycy odrobili pracę domową i dopracowali swój autorski układ do tego stopnia, by zaoferował możliwie jak najwyższą wydajność i stabilność. Wielkim atutem Galaxy S20 FE w wersji z 5G (a później również z fabrycznie dezaktywowanym modemem 5G) była obecność topowego procesora Qualcomm Snapdragon. Cóż, mam przeczucie, że zastosowanie Exynosa może nie spodobać się wielu potencjalnym nabywcom.

Kiedy premiera Galaxy S23 FE?

Choć to na ten moment wyłącznie spekulacje, na premierę smartfona Samsung Galaxy S23 FE będziemy musieli poczekać jeszcze przynajmniej kilka miesięcy. Zgodnie z najbardziej prawdopodobnym scenariuszem najnowsza odsłona serii Galaxy FE zadebiutuje na rynku w czwartym kwartale 2023 roku. Mniej optymistyczne scenariusze mówią nawet o debiucie początkiem 2024 roku, jednak nie sądzę, by Samsung prezentował model FE tuż przed tym, jak pokaże światu i wprowadzi do sprzedaży Galaxy S24.

Samsung Galaxy S21 FE nie wyszedł z cienia poprzednika. Czy nowość tego dokona?

Czy zła sława ostatnich procesorów Exynos nie przeszkodzi Galaxy S23 FE? O tym przekonamy się najprawdopodobniej pod koniec roku. Osobiście mam wielką nadzieję, że telefon okaże się naprawdę udany. Skoro niemal flagowe urządzenie będzie można kupić nieco taniej, nabywców braknąć nie powinno.

Co z ceną? Na ten moment ciężko pokusić się o spekulacje. Najprawdopodobniej inflacja zrobi swoje, co nie jest dobrą wiadomością. Zawsze jednak jest nadzieja na pozytywną niespodziankę.

