Samsung prezentuje One UI5. Chwila, już te rozwiązania gdzieś widziałem...

Samsung oficjalnie zaprezentował One UI 5. Co nowego? Jakie smartfony otrzymają aktualizację?

Interfejs urządzeń po które sięgamy kilkanaście, kilkadziesiąt, a czasem nawet kilkaset razy dziennie nie jest bez znaczenia. Wręcz przeciwnie — ma bardzo wielkie znaczenie. Musi być czytelny i wygodny w obsłudze. A przy tym idealnie by było, gdyby był również intuicyjny — na tyle, że od pierwszej chwili wiadomo co, gdzie i jak. Androidy mają tę przewagę, że właściwie każdy może skonfigurować smartfon jak mu się zamarzy — launcherów nie brakuje. Można wybierać i przebierać w tym, co nam się żywnie podoba. Ale kiedy systemowa nakładka jest dobra, to kombinować... właściwie nie ma sensu. A koreańczycy w swoim Samsung One UI 5 kolejny raz w karierze "zainspirowali się" Apple. Bo trudno mi inaczej wytłumaczyć jedne z największych nowości.

Samsung One UI 5 - tej inspiracji Apple raczej trudno nie widzieć

Jedną z nowości którą wszyscy zauważą zauważą od wejścia, będą nowe ekrany blokady. To także pierwszy raz, kiedy bezpośrednio z ekranu blokady można będzie zarządzać jego zawartością — bez konieczności gmerania w opcjach i przechodzenia do edycji. A skoro już mowa o dodatkach na ekranie i dostosowywaniu — to Samsung One UI 5 nauczy się też "paczek" z widżetami. Co to oznacza w praktyce? Ano znowu — tak samo jak w iPhone, można będzie stworzyć stos z widzętami o tej samej wielkości. Użytkownicy bez zabierania dodatkowego miejsca na ekranie będą mogli sprawnie przełączać się między poszczególnymi aplikacjami — a mogą też skorzystać z automatycznych zmian podyktowanych np. godzinami.

Ogromną nowością będą także rutyny — funkcja którą iOS przedstawiło kilkadziesiąt miesięcy temu. O co w nich chodzi? To nic innego, jak kompletne zestawy ustawień związane z rozmaitymi elementami telefonu (m.in. dźwiękiem, ekranem, powiadomieniami, a także dostępem do konkretnych aplikacji). Wisienką na torcie (także znaną dobrze ajfoniarzom) jest kopiowanie tekstu ze zdjęcia. Mega wygodne i — choć podchodziłem do tematu sceptycznie — okazuje się też niezwykle przydatne na co dzień. Sam jestem w szoku jak często z tego korzystam.

Samsung One UI 5 - lista wspieranych urządzeń

Firma opublikowała także listę urządzeń, które mogą spodziewać się aktualizacji do Androida 13 oraz One UI 5. Obecnie wystartowała beta, która dostępna jest na kilku sprzętach z rodziny Galaxy S22. To właśnie te urządzenia otrzymają nowy system w pierwszej kolejności, następnie Z-Flipy i Z-Foldy czwartej generacji. Pełna lista wygląda następująco — ale na dokładny rozkład jazdy związany z terminami aktualizacji jeszcze poczekamy.

Galaxy S:

Galaxy S22 5G

Galaxy S22+ 5G

Galaxy S22 Ultra 5G

Galaxy S21 5G

Galaxy S21+ 5G

Galaxy S21 Ultra 5G

Galaxy S21 FE 5G

Galaxy S20 LTE/5G

LTE/5G Galaxy S20+ LTE/5G

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 FE LTE/5G

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note:

Galaxy Note 20 LTE/5G

Galaxy Note 20 Ultra LTE/5G

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z:

Galaxy Z Fold 4 5G

Galaxy Z Flip 4 5G

Galaxy Z Fold 3 5G

Galaxy Z Flip 3 5G

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Flip LTE/5G

Galaxy A:

Galaxy A33 5G

Galaxy A53 5G

Galaxy A73 5G

Galaxy A23

Galaxy A13

Galaxy A72

Galaxy A52s 5G

Galaxy A52 LTE/5G

Galaxy A71 LTE/5G

Galaxy A51 LTE/5G

Galaxy A Quantum

Galaxy Quantum 2

Galaxy A42 5G

Galaxy A03s

Galaxy A12 / A12 Nacho

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A03

Galaxy M:

Galaxy M42 5G

Galaxy M12

Galaxy M62

Galaxy M01

Galaxy M22

Galaxy M31

Galaxy M32

Galaxy M32 5G

Galaxy M52 5G

Galaxy M33

Galaxy M23

Galaxy F:

Galaxy F42 5G

Galaxy F62

Galaxy F12

Galaxy F22

Galaxy F23

Galaxy Tab:

Galaxy Tab S7 LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7+ LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S7 FE LTE/5G/Wi-Fi

Galaxy Tab S6 Lite

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab A8 10.5 (2021)

Galaxy Xcover:

Galaxy Xcover 5

Źródło, źródło