Samsung pokazał, że w kwestii dopracowania i funkcji systemu operacyjnego nie bez przyczyny jego OneUI uważane jest za najbardziej rozbudowaną nakładkę na Androida. Jednocześnie, firma pokazała, że w kwestii aktualizacji starszych telefonów - zarówno średniaków, jak i flagowców, nie ma sobie na razie równych, oferując długość wsparcia i szybkość aktualizacji na poziomie lepszym, niż samo Google, a to już o czymś mówi. Dlatego też warto obserwować, co też będzie się działo w obozie Koreańczyków, ponieważ mogą oni mocno wpłynąć na branżę. Jednak nowa polityka ogłoszona na początku 2022 roku dotyczy nowo wypuszczonych modeli. To z kolei oznacza, że użytkownicy topowych smartfonów marki sprzed paru lat mogą znaleźć się poza kręgiem szczęśliwych konsumentów z nowym system.

Samsung - to otrzyma Androida 14 i OneUI 6.0?

Jak donosi GizChina, lista aktualizacji do Androida 14 w przypadku telefonów Samsunga może wyglądać w ten sposób:

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 Ultra

Samsung Galaxy S21+

Samsung Galaxy S21

Samsung Galaxy Z Fold 4

Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3

Samsung Galaxy A73

Samsung Galaxy A72

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A23

Samsung Galaxy A14

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A04s

Samsung Galaxy M53 5G

Samsung Galaxy M33 5G

Samsung Galaxy M23

Galaxy Xcover 6 Pro

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Jeżeli te przypuszczenia by się sprawdziły, oznaczałoby to, że pod koniec tego roku na liście porzuconych telefonów w kwestii nowych Androidów będzie kilka naprawdę głośnych nazw, jak Galaxy Z Fold 3, Galaxy S20 FE czy cała poprzednia generacja Galaxy Tab. Oczywiście, rozszerzenie listy na te, przecież wciąż świetnie działające i superszybkie modele byloby miłym gestem, ale pamiętajmy, że przecież Samsung to wciąż też firma taka jak inne i nie po to obiecał dłuższe wsparcie dla modeli po 2022 roku, by teraz ludzie kupowali używane telefony i tablety.

Wasz smartfon jest na liście?

