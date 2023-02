Od premiery iPhone 12 czy Samsunga S21 nie możemy mówić o jakiś przełomowych zmianach czy różnicach, przynajmniej w podstawowych wersjach tych smartfonów. Postanowiłem więc sprawdzić aktualne ich ceny w sklepach i u operatorów.

Na początek jednak zerknijmy jak to wyglądało jeszcze w 2021 roku na przykładzie cen iPhone 12 - przed i po premierze iPhone 13 (więcej o tym w podlinkowanym tekście).

Ceny iPhone Cena przed konferencją Nowa cena Różnica iPhone 12 64GB 4 199,00 zł 3 599,00 zł 600,00 zł iPhone 12 128GB 4 449,00 zł 3 849,00 zł 600,00 zł iPhone 12 256GB 4 949,00 zł 4 349,00 zł 600,00 zł iPhone 12 mini 64GB 3 599,00 zł 3 149,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 128GB 3 849,00 zł 3 399,00 zł 450,00 zł iPhone 12 mini 256GB 4 349,00 zł 3 899,00 zł 450,00 zł

Tak to właśnie wyglądało do zeszłego roku, kiedy to miała miejsce premiera iPhone 14, i kiedy to ceny iPhone nie tyle, że nie spadły czy choćby nie zmieniły się, a podwyższyły się o 300 zł. Co ciekawe, o dokładnie taką kwotę potaniał podstawowy model iPhone 12.

Ceny iPhone Cena na premierę Aktulana cena Róźnica iPhone 12 64 GB 4 199,00 zł 3 899,00 zł 300,00 zł iPhone 13 128 GB 4 199,00 zł 4 499,00 zł -300,00 zł iPhone 14 128 GB 5 199,00 zł 5 199,00 zł 0,00 zł

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku Samsunga Galaxy S, po ostatniej premierze S23, zeszłoroczne modele S22 podrożały również o 300 zł.

Ceny Samsung Galaxy S Cena na premierę Aktulana cena Róźnica Galaxy S21 FE 128 GB 3 499,00 zł 3 499,00 zł 0,00 zł Galaxy S22 128 GB 3 999,00 zł 4 299,00 zł -300,00 zł Galaxy S23 128 GB 4 599,00 zł 4 599,00 zł 0,00 zł

Powyższe dwie tabelki, zawierają podstawowe wersje urządzeń i ich ceny w sklepie producenta, czyli będące jeszcze w regularnej i oficjalnej sprzedaży. Zerknijmy jednak, na ceny smartfonów iPhone 12 64 GB i Samsung Galaxy S21 FE w elektromarketach i u operatorów.

Cena iPhone 12 64 GB w sklepie



Sprawdziłem cenę iPhone 12 64 GB w jednym z najpopularniejszych elektromarketów, wcześniej zajrzałem do Ceneo - nie odbiega ona od cen w innych sklepach. Tak więc na dziś kupicie je jako nowe urządzenie w cenie od 3 649,00 zł do 3 698,00 zł, a więc taniej niż w sklepie Apple o 200 zł do 250 zł. Oczywiście też taniej od iPhone 13 o około 850 zł i od iPhone 14 o 1,5 tys. zł.

Cena iPhone 12 64 GB u operatorów

Orange



W Orange bez abonamentu kupicie iPhone 12 64 GB w podobnej cenie, co w dniu premiery - 4 113,00 zł za gotówkę lub w 36 ratach 0% po 114,25 zł.

Play



Dużo taniej jest w Play, ten sam model kupicie za 4 799,00 zł, ale tylko za gotówkę - Play nie ma już sprzedaży ratalnej. Niemniej to nadal 100 zł drożej niż w elektromarkecie.

Plus



Podobnie w Plusie, smartfony Apple nie są oferowane w sprzedaży ratalnej, a za gotówkę kupicie iPhone 12 64 GB nieznacznie taniej niż w Orange, a o 250 zł drożej niż w Play.

T-Mobile



Jednak najtaniej na rynku, i to zarówno jeśli chodzi o operatorów jak i elektromarkety, model ten dostępny jest w T-Mobile. Za gotówkę kupicie go aktualnie za 3 599,00 zł.



W przypadku rat, obowiązuje opłata na start w wysokości 239 zł i później 24 raty po 140 zł, łącznie wychodzi również 3 599,00 zł, a więc są to raty 0%.

Cena Samsung Galaxy S21 FE w sklepie

Z kolei Samsung Galaxy S21 FE w elektromarketach kosztuje dokładnie tyle samo, co w sklepie Samsunga, więc nieco odmienna sytuacja, co w przypadku iPhone 12.



Cena Samsung Galaxy S21 FE u operatorów

Orange

Natomiast u operatorów wygląda to dużo korzystniej, no ale operatorzy zawsze mieli dobre promocje na Samsungi.



W Orange przy zakupie na raty, zapłacimy za ten model 36 rat po 89,19 zł lub za gotówkę - 3 211,00 zł. Widać też, że bywa taniej, najniższa cena w sklepie Orange za Galaxy S21 FE w okresie ostatnich 30 dni wynosiła 3 169,12 zł, czyli ponad 300 zł taniej niż w sklepie Samsung czy w elektromarketach.

Play



Jednak jeszcze taniej kupicie ten model w sklepie Play, ale znowu - tylko za gotówkę: 2 999,00 zł.

Plus



W drugą stronę - dużo drożej, Galaxy S21 FE wyceniono w sklepie Plusa. Zakup na raty, to na start 399,00 zł i później 36 rat po 97,22 zł, a za gotówkę: 3 900,00 zł.

T-Mobile



Na koniec został nam T-Mobile i w ich sklepie kupicie tego smartfona za gotówkę w cenie 3 189,00 zł lub w 24 ratach po 120 zł (z opłatą na start 309,00 zł). Widać, że ta pozycja sprzedawana jest z gwarancją najniższej ceny, więc jeśli ta promocja nadal obowiązuje i kupicie ten telefon w Play, T-Mobile zwróci różnicę.

Stock Image from Depositphotos.