Plastikowy telefon z 6 GB RAM za 3400 zł. Nie tak wyobrażałem sobie Samsunga S20 „Fan Edition”

Powiedzieć, że Samsung w kwestii smartfonów nie jest królem opłacalności, to duże niedopowiedzenie. W każdej półce cenowej, w której walczą Koreańczycy, ich telefony uznawane są za jedne z droższych, jeżeli nie najdroższe opcje. To często odbija się czkawką Samsungowi, dlatego też co jakiś czas wypuszcza on telefony, których głównym atutem ma być też cena. Niestety, jak dla mnie oszczędności często są robione nie do końca tam, gdzie być powinny. Przykładem tego jest właśnie najnowszy Samsung Galaxy S20 FE (Fan Edition), który z zewnątrz wydaje się bardzo atrakcyjnym zakupem, jednak po rozłożeniu go na czynniki pierwsze wychodzi, że jednak nie jest to tak świetne urządzenie.

Samsung Galaxy S20 FE – specyfikacja

Opis Samsunga FE warto zacząć od wyświetlacza, bo (jak w każdym telefonie tej marki) jest to najmocniejszy jego atut. 6,5-calowy wyświetlacz FHD+ ( 1080×2400) AMOLED o adaptacyjnej częstotliwości odświeżania 120 Hz nikogo nie zawiedzie. Przy 407 PPI nie było sensu iść w wyższą rozdzielczość. Jestem więc przekonany, że w przypadku S20 FE nikt na obraz nie będzie narzekał. Narzekać za to będzie można na aparaty. Mamy tu bowiem 12 Mpix aparat główny z optyczną stabilizacją i światłem f/1.8, 12 Mpix szeroki kąt o polu widzenia 123 stopnie i optycznie stabilizowane telephoto 8 Mpix pozwalające na 3 krotne przybliżenie. To, co rzuca się w oczy to brak jakiejkolwiek technologii pixel bidding w głównym aparacie, która sprawiałaby, że na zdjęciach byłoby więcej światła. Brak też optycznej (i cyfrowej) stabilizacji dla szerokiego kąta, więc zdjęcia w nocy tymi obiektywami mogą nie być zbyt dobre.