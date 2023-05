Samsung zaprezentuje swoje najgorętsze smartfony już w lipcu!

Jedne z największych premier sprzętowych w świecie smartfonów już za nami. Mamy rodzinę flagowych "klasyków" Samsung Galaxy, mamy najnowsze Huaweie P60. I mimo że tak naprawdę w świecie smartfonów nie ma czasu na nudę, bo premiera goni premierę, to tylko kilka firm i ich premier wyznacza rynkowe standardy. Czy absolutnie najlepszych w swojej kategorii? To sprawa dyskusyjna. Ale nie zmienia to faktu, że składaki od Samsunga są tymi, które wielu kojarzy najlepiej. Były pierwsze, mają doskonałą reklamę i wszędzie ich pełno. A jeżeli wierzyć ostatnim przeciekom — firma zaprosi na premierę kolejnych modeli jeszcze w lipcu!

Samsung Unpacked z Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5 już pod koniec lipca?

Z ostatnich (nieoficjalnych) informacji wynika, że Samsung przygotowuje się na wielką imprezę by zaprezentować smartfony Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5 już 26. lipca tego roku. Patrząc w kalendarz — niewiele ponad dwa miesiące dzielą nas od oficjalnego ogłoszenia ich najnowszych składanych urzadzeń, które przez najbliższy rok będą rozpalać wyobraźnie miłośników nowoczesnych rozwiązań.

Nie oznacza to, rzecz jasna, że oba te modele od razu trafią do sklepów. Na sklepową premierę modeli Samsung Galaxy Z Fold 5 oraz Samsung Galaxy Z Flip 5 mielibyśmy poczekać do 11 sierpnia. Gorące lato i gorąca premiera - czego chcieć więcej?

Pozostaje zatem mieć nadzieję, że Samsung Galaxy Z Fold 5 upora się ze zmorą składaków, o czym byliśmy już wcześniej informowani. Czy będzie miał rysik? To się dopiero okaże, ale jestem przekonany, że nie zabrakłoby miłośników takiego obrotu spraw. Samsung Galaxy Z Flip 5 zaś miałby się doczekać znacznie większego ekranu zewnętrznego, co pozwoli mu nadgonić zaległości za konkurencją, która zdążyła mu jakiś czas temu odskoczyć w temacie!

