Niby Flip, a jednak Fold?

Składaki od jakiegoś czasu obok wyspy z aparatem mają mały dotykowy ekran. Na początku miał być to tylko mały dodatek, który wyświetlał godzinę, pogodę, pokazywał kto dzwoni lub jaki utwór jest aktualnie odtwarzany. Jak się okazuje, da się to wykorzystać w jeszcze inny sposób, czego dowodem był zewnętrzny CoverScreen OS — system, który pierwotnie został zaprojektowany dla składaków Samsunga, a potem pojawił się również u OPPO.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że to właśnie chińska firma podczas premiery Find N2 Flip zdobyła sporą sympatię ze względu na zdecydowanie większy wyświetlacz zewnętrzny w porównaniu do tego, co oferuje Samsung. Koreańska firma najwyraźniej zauważyła, że ich konkurencja obrała dobry kierunek — i nowe doniesienia sugerują, że w przypadku Galaxy Z Flipa 5 czeka nas spora zmiana.

Samsung Galaxy Z Flip 5 z większym ekranem zewnętrznym... w kształcie folderu

Jak na swoim Twitterze poinformował insider o pseudonimie Ice Universe, Galaxy Z Flip 5 zaoferuje zdecydowanie większy wyświetlacz zewnętrzny, który pokryje niemal całą górną część smartfona. Ekran ma mieć kształt folderu, co wydaje się dość dziwnym elementem i nie do końca na ten moment wiadomo, co ta dodatkowa przestrzeń ma realnie dać użytkownikowi — lecz w dobie dużo większego ekranu, jest to żadne zmartwienie.

Niewykluczone więc, że skoro Samsung z Flipa powoli robi Folda, to sam planuje, aby ten ekran wystarczał do wykonania niektórych bardziej ambitnych zadań i sprawdzenia informacji bez konieczności rozkładania telefonu. Co sądzicie o nowych pogłoskach i czy jesteście za tym, żeby zewnętrzny wyświetlacz w składakach był większy? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Ice Universe (Twitter)

Grafika wyróżniająca: Kamil Świtalski / Antyweb