Tak to można kupować flagowca. Nawet 700 zł zwrotu za zakup Samsunga Galaxy S23!

Samsung przygotował nową promocję, która zdecydowanie zachęca do zakupu najnowszego flagowca koreańskiego giganta.

Kup nowego Samsunga do 18 czerwca, zgarnij kilkaset złotych zwrotu

Nowa promocja Samsunga ma pokazać bezpieczeństwo i wygodę płatności mobilnych. Koreański gigant ogłosił dziś, że jeśli zakupicie jeden ze smartfonów z linii Galaxy S23 od dziś (8 maja) do 18 czerwca, odzyskacie kilkaset złotych na przedpłaconą kartę Visa w Portfelu Google. Dokładne modele i kwoty znajdziecie poniżej:

700 PLN przy zakupie Galaxy S23 Ultra;

500 PLN przy zakupie Galaxy S23+;

400 PLN przy zakupie Galaxy S23.

Źródło: Samsung

Zdaje się, że jest to naprawdę dobra oferta — i jeśli planowaliście zakupić któregoś z nowych Samsungów, a nie zdążyliście skorzystać z promocji premierowej, to macie teraz ku temu świetną okazję.

Samsung, Google i VISA łączą siły

Co więcej, oferta to efekt współpracy między firmami Samsung, Visa i Google. Promocja pozwala odzyskać jej uczestnikom część kosztów zakupu bez ingerencji dodatkowych osób czy urządzeń, a sam proces przebiega szybciej w porównaniu do dostępnych na rynku rozwiązań. Ze zwróconych środków można korzystać już po 14 dniach od aktywacji urządzenia.

To pierwszy raz, kiedy pierwszy w promocji typu cashback zwrot przewidziany za zakup urządzeń Galaxy przekazywany jest na wirtualną kartę, którą po dodaniu do Portfela Google można dokonywać płatności zbliżeniowych w sklepach stacjonarnych posiadających terminale z czytnikiem NFC... więc w przypadku każdego terminala płatniczego w Polsce.

Instrukcja skorzystania z promocji

Jak skorzystać z promocji? Samsung przedstawia następującą instrukcję:

Kup smartfon Galaxy S23, Galaxy S23+ lub Galaxy S23 Ultra w terminie od 08 maja do 18 czerwca u jednego z partnerów handlowych.

Aktywuj urządzenie i zaloguj się w aplikacji Samsung Members w terminie do 25 czerwca.

Po upływie 14 dni otwórz aplikację ponownie i odbierz unikalny kod wybierając Samsung Zwrot na Kartę w terminie do 9 lipca.

Pobierz aplikację Samsung Zwrot na Kartę i wprowadź do niej swój kod, a środki zostaną przekazane, w ciągu 1 dnia od pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, na wirtualną kartę Visa.

Wystarczy dodać kartę do portfela Google, by móc dokonywać bezpiecznych mobilnych płatności z wykorzystaniem środków dostępnych na karcie.

Źródło: Samsung