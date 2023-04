Z obudowy Galaxy S24 Ultra zniknie jeden aparat. Jest też dobra wiadomość

Według ostatnich plotek z przyszłorocznego flagowca Samsunga zniknie jeden z aparatów. I najlepsze jest to, że... absolutnie nie ma powodów do smutku - bo jeżeli dotychczasowe informacje się potwierdzą, funkcjonalność nie ulegnie zmianie.

Samsung Galaxy S24 Ultra - jeden z najbardziej wyczekiwanych flagowców 2024

Samsung Galaxy S23 Ultra zadebiutował raptem kilka tygodni temu. To flagowiec z najwyższej półki — i nie bez powodu uznawany jest za jeden z najlepszych telefonów dostępnych na rynku. Jak to z flagowcami bywa, spekulacje i plotki o następcy - Samsung Galaxy S24 Ultra - już krążą po sieci. Wielu ludzi zastanawia się, jakie udoskonalenia wprowadzi Samsung w następnym modelu swojego flagowca. I teraz za sprawą znanego leakera, IceUniverse, pojawiają się kolejne rewelacje związane z Samsung Galaxy S24 Ultra. A dokładniej rzecz biorąc — zestawem aparatów, które mają trafić do przyszłorocznego flagowca Samsunga.

Samsung Galaxy S24 Ultra z jednym aparatem mniej - ale nie ma powodu do smutku

Poważną zmianą, o której mówi się w środowisku tzw. leakerów, jest poważna zmiana w zestawie aparatów fotograficznych. Zamiast czterech kamer z tyłu obudowy, w przyszłorocznym modelu Samsung ma rzekomo zamiar zaserwować zastosować w modelu Galaxy S24 Ultra wyłącznie... trzy! To o tyle istotna zmiana, że od lat przede wszystkim kamer przybywało — nie na odwrót. Od 2021 roku w modelach Galaxy S Ultra, Samsung stosował cztery tylne kamery oferujące zoom optyczny.

Według nieoficjalnych informacji, Samsung zamiast tego zastosuje jedną kamerę peryskopową, która będzie miała zmienne poziomy optycznego zoomu — i może zaoferować zbliżenie nawet w zakresie 4-9x. Tym samym z obudowy zniknie jeden aparat, ale ten który będzie dostępny zaoferuje możliwości obu teleobiektywów w jednym. Rozdzielczość tej kamery jest na razie nieznana.

Z dotychczasowych wieści wynika, że aparat 200 MP z Galaxy S23 Ultra trafi również do przyszłorocznego modelu. Wszystko wskazuje też na to, że zarówno modele Samsung Galaxy S24 i jak i Samsung Galaxy S24+ zachowają taki sam układ kamer z podstawowym aparatem oferującym 50 MP.

Samsung Galaxy S24 Ultra - mniej nie znaczy... mniej

Od premiery urządzenia dzieli nas jeszcze wiele długich miesięcy. Nie spodziewamy się zobaczyć Samsunga S24 Ultra w sklepach wcześniej, niż na przełomie stycznia i lutego 2024 — i do tego czasu prawdopodobnie będziemy jeszcze bombardowani całym zestawem przecieków na temat flagowca. Na ten moment - sytuacja zapowiada się intrygująco. I nie ukrywam, że podoba mi się pomysł na usuwanie, a nie dokładnie, kamer w smartfonach.