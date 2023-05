Samsung stawia na funkcje zdrowotne. Galaxy Watch z ważną nowością

Smartwatche największych firm to powoli nasi personalni lekarze, którzy zawsze są na naszym nadgarstku. Samsung postanowił udoskonalić ten pomysł.

Samsung wprowadza istotną nowość. Galaxy Watch wykryje nieregularny rytm serca

Koreański gigant oficjalnie ogłosił, że wprowadza powiadomienia o nieregularnym rytmie serca (IHRN) w aplikacji Samsung Health Monitor dla swoich zegarków Galaxy Watch. Całość została zatwierdzona przez Agencję ds. Żywności i Leków (FDA).

To sprawia, że wraz z dostępną w aplikacji funkcją EKG, funkcja IHRN proaktywnie monitoruje rytm serca, który może sugerować migotanie przedsionków (AFib) bezpośrednio z poziomu nadgarstka. Jak informuje firma, choroby sercowo-naczyniowe pozostają jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie, a migotanie przedsionków — rodzaj arytmii — jest powszechnie uważany za znak ostrzegawczy przed poważnymi problemami sercowo-naczyniowymi, które mogą zwiększać ryzyko udaru, niewydolności serca i innych powikłań sercowo-naczyniowych. Do tego niektóre przypadki AFib są bezobjawowe, przez co ludzie nie są świadomi ryzyka.

Ważny krok dla Samsunga

Hon Pak, wiceprezes i dyrektor ds. Digital Health Team, MX Business w Samsung Electronics, skomentował nowość w następujący sposób:

Z radością ogłaszamy, że FDA zatwierdziło powiadomienie o nieregularnym rytmie serca, stworzone, aby pomóc milionom ludzi na całym świecie, którzy mogą nie być świadomi potencjalnego ryzyka serca. To kolejny przykład tego, jak Samsung traktuje priorytetowo proaktywne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i umożliwia użytkownikom uzyskanie bardziej holistycznego zrozumienia ich układu sercowo-naczyniowego i ogólnego stanu zdrowia.

Funkcja powiadamiania o nieregularnym rytmie serca będzie dostępna jako część nowego One UI 5 Watch, najpierw w nadchodzących zegarkach Galaxy Watch, które mają pojawić się jeszcze w tym roku, a w późniejszym terminie pojawi się na poprzednich edycjach, obecnie dostępnych na rynku. Trzeba przyznać, że takie nowości są zawsze mile widziane.

Źródło: Samsung