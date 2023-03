Składane smartfony coraz śmielej poczynają sobie na rynku. Samsung rozpoczął tę rewolucję i choć konkurencja depcze mu po piętach i goni go w różnych aspektach, trudno odmówić Koreańczykom rozmachu przy ich projektach. Obecnie składaki mają jednak dwa problemy, dyskusje o których nie ustają ani trochę. Pierwszym z nich są ceny — piszę o nich w kontekście problemów, bowiem nie brakuje użytkowników którzy z chęcią przesiedliby się na taki sprzęt, ale ceny po kilku latach na rynku wciąż potrafią zwalić z nóg. Drugim jest kwestia ich trwałości. Mimo że z kolejnymi generacjami sprawy mają się coraz lepiej, to wciąż jakiekolwiek usługi serwisowe z nimi związane są zwyczajnie w świecie... drogie. Niestety, największy wróg składaków: drobinki kurzu, wciąż poczyna sobie doskonale, psując humor użytkowników tego segmentu urządzeń. Ostatnie wieści sugerują jednak, że firma nareszcie znalazła rozwiązanie, które co nieco użytkownikom ułatwi.

Nowy zawias nie tylko zmniejszy wgłębienie w ekranie, ale też zadba o lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami

O tym że Samsung w nowej generacji smartfonów Z Fold oraz Z Flip planuje wymienić zawias na nowy - słyszymy od kilku miesięcy. Głównym powodem tej zmiany ma być walka w głębieniem w ekranie — rynkowa konkurencja pokazała, że sięgając po inne rozwiązania może ono być znacznie mniej wyczuwane, co wprowadza składaki na zupełnie inny poziom jakościowy. Ale według ostatnich informacji które możemy przeczytać na Twitterze, poza tym że zapewni on lepsze wrażenia związane z samym ekranem, może pozwolić producentowi na odpowiednie zabezpieczenie urządzenia przed kurzem.

Jednocześnie jednak @chunvn8888 raczej nie spodziewa się, by Samsung zadbał o odpowiednei certyfikaty — przynajmniej w tej generacji. Ale certyfikaty to jedno, dużo ważniejsze z perspektywy użytkowników pozostają jednak informacje o tym, że smartfon będzie odpowiednio chroniony i nie trzeba już będzie wypatrywać najdrobniejszych okruchów i drobinek kurzu w obawie, że coś mu się stanie.