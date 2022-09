Baterie w Samsungach grożą wybuchem? YouTuberzy pokazują problem

Czołowi YouTuberzy pokazali, że w smartfonom Samsunga w ich kolekcjach z niewyjaśnionych przyczyn puchną baterie. Co to oznacza dla marki?

Smartfony to urządzenia niezwykle skomplikowane i choć lubimy o nich myśleć jako po prostu o połączeniu aparatów, procesorów, baterii etc., skupiając się na jakości i wydajności poszczególnych komponentów, to tak naprawdę pod obudową każdego urządzenia, nieważne czy flagowca czy budżetowca, drzemie mały cud inżynierii. Fakt, że w tak małej przestrzeni udało się "upchnąć" tyle elementów jest fenomenalny i często wiąże się z wymyślaniem zupełnie nowych technologii, które pozwalałyby to osiągnąć. Jednocześnie jednak, fizyka jest nieubłagana i często ograniczenia urządzenia wymuszają na jego twórcach pewne kompromisy. Tak jest z bateriami, w których chcemy mieć coraz większą pojemność, coraz szybsze ładowanie, a jednocześnie - chcemy by nasze smartfony były smukłe i lekkie. Dlatego też baterie w telefonach to często największy problem, ale też - największe ryzyko.

Boleśnie przekonują się o tym osoby, które mają w swojej kolekcji telefony Samsunga

Wczoraj znany w środowisku tech YouTuber - Mrwhosetheboss - wrzucił do sieci bardzo niepokojący materiał. Pokazuje on w nim swoją olbrzymią kolekcję smartfonów i opisuje, że jakiś czas temu zauważył, że w trzech z nich spuchła bateria. Dziwnym trafem - były to tylko telefony Samsunga. Skontaktował się z firmą i po wymianie maili urządzenia zostały od niego odebrane "celem sprawdzenia co spowodowało problem". I nie jest to nic, co powinno budzić jakiekolwiek wątpliwości, gdyby nie fakt, że, zgodnie z tym co mówi Arun, firma nigdy nie odezwała się z informacją zwrotną na ten temat ani też - jakimkolwiek mailem odnośnie zwrotu urządzeń.

Pomijając jednak ten temat - zaskakujące jest to, że kilka dni później, przeglądając tę samą kolekcję Arun natknął się na kolejne trzy przypadki spuchniętych baterii i czwarty, gdzie ten proces się zaczynał. Wszystko w telefonach Samsunga - żadna inna marka urządzeń, przechowywanych w identycznych warunkach, nie miała tego problemu. Co więcej - skontaktował się z innymi, topowymi YouTuberami, którzy również tak jak on kolekcjonują telefony, czyli Marquesem z MKBHD i Zackiem z JerryRigEverything. Obaj po przejrzeniu swoich zbiorów zauważyli, że baterie w niektórych Samsungach faktycznie spuchły.

Tutaj warto nadmienić jedną rzecz - spuchnięta bateria to nie tylko niedogodność i nie oznacza ona tylko zepsutego telefonu. Jak wyjaśnił Zack, puchnięcie oznacza przekształcenie się w formę gazową płynnej części chemicznej odpowiedzialnej za gromadzenie i przechowywanie ładunku. Co to oznacza dla użytkownika? Przede wszystkim realne ryzyko eksplozji. Takich telefonów pod żadnym pozorem nie powinno się używać, ładować i jak najszybciej należy je w bezpieczny sposób oddać do punktu utylizacji. Fakt, że baterie we wcale nie starych telefonach Samsunga (np. w S20 FE) puchną jest więc realnym zagrożeniem dla użytkownika.

Dlaczego baterie w telefonach puchną?

Póki co nie wiadomo, co jest powodem tego, że problem wydaje się dotykać telefony marki. Być może jest to po prostu reakcja ogniwa na wyższą temperaturę (gorące lato), a może zaszkodziło im długie przebywanie w stanie całkowitego rozładowania (telefony nie były używane) i zwykli użytkownicy nie mają się czego obawiać. Być możne jednak problem leży głębiej. Natomiast, to co trzeba tu zaznaczyć - nie jest tak, że w skali całego świata Samsung jest tutaj wyjątkiem. Baterie puchną we wszystkich smartfonach. Sam opisywałem kilka przypadków, gdzie takie rzeczy działy się konsumentom tuż po zakupie. Ostatnim głośnym przypadkiem takiej sytuacji jest chociażby Pixel. Ba, w naszej redakcji niedawno taki los spotkał HTC U12.

Dlatego też uważam, że to świetnie, że Aran zwrócił uwagę na potencjalny problem i być może dzięki jego zasięgom to, co dzieje się ze smartfonami zostanie przez markę dokładnie zbadane, to w tym momencie jest jeszcze nieco za wcześnie na wyciąganie pochopnych wniosków. Gdybyśmy mieli wyciągać podobne wnioski odnośnie innych marek, musielibyśmy mówić chociażby, że smartfony Oppo wybuchają. Jednocześnie - Samsung niestety w temacie baterii wciąż ma reputację mocno naruszoną przez kwestie Note'a 7, więc nie ma się co dziwić osobom, które po obejrzeniu takiego materiału wideo przechodzą do mocnych konkluzji.

Póki co nie mamy jeszcze oficjalnego komunikatu od Samsunga, umieścimy go tu gdy tylko się pojawi. Natomiast - w tym miejscu chciałbym was zapytać o to, czy mieliście jakikolwiek problem z puchnącymi bateriami i jeżeli tak, to jakie marki były nim dotknięte. Sam miałem w życiu kilka telefonów Samsunga, w mojej szafce wciąż leży chociażby A40 i nie spotkałem się, by u mnie bądź wśród moich znajomych taki problem wystąpił z jakimkolwiek z nich. Tym dziwniejsze wydaje mi się, że u jednej osoby baterie spuchły w aż tylu urządzeniach.