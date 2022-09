Time4BUS, czyli czas na najlepszą aplikację do planowania przejazdów komunikacją miejską

Od wielu lat do planowania przejazdów komunikacją miejską wykorzystuję aplikację Jak Dojadę. Od kilku dni jednak to miejsce zajęła nowa aplikacja Time4BUS. Gdyby nie to, że czasem nie działają automaty biletowe w komunikacji miejskiej i muszę kupić go w Jak Dojadę, byłaby to już jedyna aplikacja tego typu na moim smartfonie.

Na ostatniej konferencji Forum Miasteczek Polskich dowiedziałem się o firmie GenesisMobo - twórcach technologii do zarządzania pojazdami, z której korzystają największe przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce.

Oprócz systemów TST, tworzą też rozkłady jazdy oparte na mapach oraz aplikację mobilną Time4BUS, która obsługuje miasta, w których współpracują w powyższym zakresie z przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej. Na dziś są to: ZKM Ciechanów, ZTM Warszawa (WTP), Miejskie Zakłady Autobusowe w Warszawie (MZA), Tramwaje Warszawskie, ZTM Gdańsk, Arriva Bus, MPK Poznań, Metropolia GZM oraz następujące miasta z odjazdami pojazdów komunikacji na żywo (na podstawie GPS):

Ciechanów

Gdańsk

Poznań

Sochaczew

Warszawa

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia:

Bytom,

Chorzów,

Dąbrowa Górnicza,

Gliwice,

Katowice,

Ruda Śląska,

Sosnowiec,

Tychy,

Zabrze

Na konferencji tej dowiedziałem się również, iż z ich systemów korzystają twórcy aplikacji Jak Dojadę, z której to ja korzystałem do tej pory na co dzień, postanowiłem więc sprawdzić jak działa Time4BUS i w rezultacie zmieniłem aplikację do planowania podróży komunikacją miejską.

W Time4BUS nie ma żadnych reklam czy płatnych kont odblokowujących brak limitów, wszystkie funkcje i ustawienia dostępne są dla każdego użytkownika.

Jakie funkcje dostępne są w Time4BUS? Zaczynając od planowania podróży, warto od razu wspomnieć o przydatnej funkcji dodawania nieograniczonej liczby przystanków do trzech kategorii - Dom, Praca i Ulubione. W zakładkach tych możemy umieścić wszystkie przystanki w pobliżu w naszych lokalizacjach: pracy, domu czy szkoły, a w ulubionych przystanki na mieście, z których najczęściej korzystamy.

Uruchamiając funkcję planowania podróży, możemy wyświetlić ostatnio wyszukiwane przystanki lub właśnie te zdefiniowane wcześniej w/w zakładkach.

Po wybraniu startu i mety, wyświetla się nam mapa wybranej trasy z podglądem położenia autobusów na żywo, którymi będziemy podróżować.

Kolejna funkcja mapy i rozkładów na żywo, przenosi nas domyślnie do naszej lokalizacji z przystankami wokół nas i podglądem na żywo pojazdów komunikacji miejskiej. Widok ten możemy zmienić wybierając na mapie po lewej stronie zdefiniowane wcześniej przystanki w ulubionych. W szczegółach każdego przystanku możemy też wybrać i sprawdzić rozkład jazdy dowolnego innego pojazdu odjeżdżającego z danego przystanku.

Ostatnia z opcji na żywo, to funkcja Linie i przystanki live, w ramach której możemy sami wyszukać dany przystanek czy linie i podejrzeć rozkład jazdy na żywo z wybranej pozycji czy naszej lokalizacji.

Natomiast statyczny rozkład jazdy, to podobna funkcjonalność, z tym że bez podglądu na żywo, wyświetlają się nam zwykłe tabliczki rozkładów jazdy, który znaleźć możemy zwykle wywieszone na przystankach.

Całość działa naprawdę dobrze, obsługa jest wygodniejsza niż w Jak Dojadę, bardziej intuicyjna no i przez to szybsza. Jeszcze przed wprowadzeniem zmian w kupowaniu biletów przez aplikację w Warszawie, widziałbym jeszcze opcję dodania do Time4BUS opcji kupowania biletów, ale w nowym systemie kupuję już tak rzadko przez aplikację, że nie jest to tak potrzebna mi funkcja.

ATime4BUS pobierzecie za darmo z Google Play i App Store.