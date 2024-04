Kwestia 5-dniowego tygodnia pracy jest zagadnieniem budzącym spore kontrowersje. Od lat w tym temacie spierają się dwa zwalczające się wzajemnie podejścia. Z jednej strony przytacza się szereg badań, które mówią, że odjęcie jednego dnia nie wpłynie na wartość "wypracowanego" kapitału, ponieważ bardziej wypoczęty pracownik będzie działał efektywniej. Jednocześnie - część przedsiębiorstw już testuje to rozwiązanie.

Z drugiej jednak strony takie pomysły nie są niczym nowym, a "testy" 4 dniowego tygodnia pracy trwają już od lat i póki co nie wynikają z tego żadne rozwiązania systemowe. Idylliczną wizję podważają też głosy praktyków, którzy mówią o tym, o czym zwolennicy takich rozwiązań milczą. I o ile zmiany w prawie są możliwe, o tyle całość wciąż jest w sferze prawnego limbo i zapewne jeszcze długo tam pozostanie.

Co więcej — bardzo fajnie przytacza się przykłady, gdzie pracownikom "odpuszcza się" jeden dzień. Co jednak z przykładami, które pokazują, że praca to praca i czas przy niej spędzony przekłada się na efekty?

Samsung zabrał pracownikom wolne soboty

Końcówka zeszłego roku raczej nie należała do Samsunga. W kwestii smartfonów firma musiała oddać pierwsze miejsce Apple, a w innych segmentach produktowych marka również notowała straty. Największy problem miał ich dział półprzewodników, który znacznie przyczynił się do tego, że zyski Samsunga w 3 kwartale 2023 roku spadły o prawie 80 proc.

W tym roku firma już nieco się odbiła (odzyskując m.in. pozycję lidera na rynku smartfonów), ale wyjście z kryzysu będzie wymagało prawdopodobnie jeszcze dużo pracy i nie wiadomo, czy dobrą passę uda się utrzymać. Dlatego, aby skłonić pracowników do większego wysiłku na rzecz firmy, Samsung wprowadził 6-dniowy tydzień pracy dla kadry zarządzającej.

Cóż, jeżeli wszystkie wyliczenia specjalistów dot. skróconego tygodnia pracy (albo mniejszego wymiaru godzinowego) byłyby prawdziwe, to taki ruch nie byłby potrzebny. W końcu mówimy o kadrze zarządzającej, a więc osobom, które mają przede wszystkim podejmować decyzje, a ich wkład w firmę miałby nie zależeć od ilości czasu, który w niej spędzą, a od jakości ich pracy.

Naturalnie, na powrót do czasów sprzed końcówki poprzedniego roku będzie składało się wiele czynników, nie tylko fakt, że pracownicy będą w firmie spędzać także soboty. Dodatkowo trzeba też mieć na uwadze, że w krajach wschodnioazjatyckich podejście do pracy i oparte na tym relacje społeczne są zupełnie inne niż w Europie, więc taka decyzja ma więcej niż tylko jeden wymiar.

Źródło: Depositphotos

Co ciekawe, Samsung nie jest jedynym miejscem, które wprowadziło taki system i w wielu miejscach słyszy się, że w przypadku kryzysu zwiększenie liczby godzin pracy jest remedium na problemy. Naturalnie, wszędzie gdzie zostaje on wprowadzony, spotyka się z krytyką. To jednak prowadzi do prostych wniosków, że czas pracy ma jednak znaczenie, a zmiana w którąkolwiek ze stron może mieć odbicie w tym, ile pracy zostanie wykonane.

Jak myślicie, czy jest szansa, że 4 dniowy tydzień pracy kiedykolwiek się przyjmie?

Źródło: Depositphotos