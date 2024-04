Na przestrzeni lat widzieliśmy już szereg nietypowych telefonów i smartfonów oznakowanych markami, po których produkcji telefonu raczej byśmy się nie spodziewali. Swój smartfon wypuściła Pepsi Cola, Coca Cola współpracowała całkiem niedawno z realme, a pamiętamy, że swoje próby podbicia tego rynku miał także m.in. Marshall.

Natomiast co jakiś czas trafiają się kooperacje, które... dosyć ciężko zrozumieć. Jedną z nich podjęła marka Heineken, która rozpoczęła współprace z firmą HMD. Tę możecie kojarzyć, ponieważ jest to korporacja, która stoi za produkcją marki Nokia. Jednak samo urządzenie zaskakuje, ponieważ nie mówimy tu o smartfonie, a o... klasycznym telefonie z klapką. I to jeszcze okrojonym z funkcji.

Co ma do zaoferowania telefon Heinekena?

Idea stojąca za telefonem od Heinekena jest prosta — smartfony zabierają nam za dużo życia społecznego, więc firma wypuszcza telefon "nic nie mający". The Boring Phone to telefon z klapką, który nie ma kolorowego wyświetlacza nawigacji, maila, ale za to — wykonany jest z przezroczystego tworzywa, co przywodzi na myśl elektronikę z początku lat 2000.

I naturalnie, wiadomo, że mamy tu do czynienia z urządzeniem, którego jedyną funkcją ma być promocja marki. W końcu na rynku było już szereg firm, które "na serio" próbowały stworzyć telefon "przywracający balans pomiędzy światem cyfrowym a realnym" i wszystkie z nich skończyły tak samo, czyli źle.

Ciekawa akcja? Cóż, jeżeli ktoś pasjonuje się retroelektroniką i wciąż korzysta z gameboya - zapewne tak. Telefon wyprodukowano w liczbie 5000 egzemplarzy, a na swojej stronie Heineken oferuje zapisy do newslettera, jeżeli ktoś chce uzyskać więcej informacji i być na bieżąco z nowym urządzeniem.

Korzystalibyście z takiego telefonu?