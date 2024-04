Odkryto kod Spotify. Wiemy już, co z muzyką w Hi-Fi

Music Pro - tak nazywać się będzie nowy tryb Spotify z muzyką w wysokiej jakości. Co ze sobą przyniesie?

Temat muzyki w wysokiej jakości to rzeka, która nie chce przestać płynąć. Debata na ten temat trwa już od lat, a w niej z jednej strony mamy fanów, którzy uważają, że bez tego nie ma co nawet podchodzić do serwisu streamingowego, a z drugiej — ludzi, którzy po prostu słuchają Spotify i nie przejmują się jakością, którą w aplikacji mają być może ustawioną na "niską".

Niemniej, faktem jest, że jeżeli chodzi o duże serwisy muzyczne, to tylko Spotify i YT Music nie oferują jakiegokolwiek trybu z podbitą jakością muzyki. W przypadku zielonej marki problem jest tym większy, że marka stosowała "tryb Hi-Fi" jako marchewkę dla konsumentów od wielu lat, a zapewnienia o tym, że taka funkcja ma się pojawić, słyszymy już od lat.

Teraz jednak tryb wysokiej jakości w Spotify jest już o krok

O trybie nazwanym "Supremium" słyszeliśmy już z wielu źródeł. Przez długi czas zastanawialiśmy się, czy będzie to nowy plan, czy też Spotify wymyśli jakąś dodatkową formę monetyzacji, ponieważ pamiętajmy, że przecież w serwisie mamy nie tylko muzykę, ale też audiobooki, podcasty etc., więc szansa, że zostaną one uwzględnione w nowym formacie, była duża.

Teraz jednak wiemy już więcej. Wszystko dzięki temu, że kod najnowszej aktualizacji został rozebrany na czynniki pierwsze, a w nim odnaleziono tekst informujący o tym, jak Spotify ma zamiar wprowadzić tryb Hi-Fi do swojego serwisu. Tryb ma się oficjalnie nazywać "Music Pro" i ma być dodatkiem, który będzie można sobie pobrać (zapewne za opłatą, o której niestety wciąż nie ma informacji), jeżeli jest się subskrybentem Spotify Premium. Na pewno nowa aplikacja będzie zawierała też przycisk "Twoje Music Pro", prawdopodobnie z ustawieniami jakości tego trybu.

Najważniejsze jednak jest na co Music Pro pozwoli. W tym trybie dostępne będą "Zaawansowane ustawienia miksowania" dzięki którym będziemy mogli zabawić się w DJ'a, możliwość sortowania po nastroju, aktywności czy gatunku muzycznym oraz tryb optymalizacji słuchawek. Informacją, na którą wszyscy czekali, jest jednak to, z jaką jakością będą odtwarzane utwory w tym trybie.

Wiemy, że będzie to maksymalnie 24-bity i 44.1 kHz próbkowania. Nie jest to więc pełne Hi-Res audio, a konkurencja w tym temacie będzie wyprzedzała Spotify. Apple w ofercie Hi-Res Lossless oraz Tidal w ofercie Max oferują bowiem próbkowanie 192 kHz. Oczywiście - dzięki temu jakość na pewno pójdzie w górę, ale patrząc, że abonament za Tidal dla jednej osoby to 22 zł, w kwestii ceny za dodatek Spotify bedzie miało bardzo wąskie pole manewru.

Co wymyśli? O tym przekonamy się niedługo. Skoro informacje są już w aplikacji, tryb Hi-Fi trafi do aplikacji zapewne niedługo.

Źródło: Depositphotos