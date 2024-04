Zobaczył upadek wież WTC z kosmosu. Nie wierzył w to, co widzi

W Stanach Zjednoczonych atak z 11 września uznaje się za jedno z najtragiczniejszych zdarzeń w historii kraju. Culbertson pełnił wtedy funkcję dowódcy na ISS — to była zupełnie rutynowa misja i wykonywał wtedy zupełnie zwyczajne zadania. Wówczas miał on łączenie z Ziemią — nagle, wykonywane przez niego czynności zostały przerwane przez wiadomość o ataku na Bliźniacze Wieże. Co najgorsze, mógł zobaczyć moment ataku na własne oczy — wprost z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Wielu Amerykanów nie znało jeszcze pełnej skali ataków na wieże WTC. Culbertson z góry miał nawet zbyt dobry ogląd na to, co się dzieje. Niebo nad Nowym Jorkiem było wtedy kompletnie bezchmurne — to dodawało w relacjach Culbertsona jeszcze więcej smutku całej sytuacji. Zwyczajnie nikt nie spodziewałby się w tak pięknym dniu brutalnego ataku, w którym zginie mnóstwo ludzi. Wydarzenie to miało ogromny wpływ właściwie na cały świat: od tego dnia Stany Zjednoczone rozpoczęły bezkompromisową walkę z ekstremizmem islamskim i terroryzmem.

Mimo że Frank Culbertson był wtedy daleko od domu, wydarzenia z 11 września miały dla niego również nieco bardziej osobisty wymiar: wszystko przez fakt śmierci jego kolegi z Akademii Marynarki Wojennej, który zginął podczas ataku na Pentagon. Warto pamiętać, że terroryści porwali łącznie 4 samoloty, z których jeden rozbił się, nie osiągnąwszy celu. Jeden uderzył właśnie w Pentagon, a dwa — w najwyższe budynki kompleksu World Trade Center.

Dziś po ponad dwóch dekadach od tych wydarzeń, w dalszym ciągu są one żywe w relacjach świadków. Szczególnie wstrząsające są opowieści osób, którym udało się w ostatnich chwilach przed atakiem opuścić kompleks WTC, uciekinierom, którzy przeżyli tę tragedię oraz ludzi, którzy albo nie polecieli feralnymi lotami, lub nie stawili się tego dnia w pracy. Culbertson przeszedł na emeryturę w 2002 roku, także z powodu traumy spowodowanej tymi wydarzeniami. Dzięki niemu mamy możliwość spojrzeć na atak na WTC z perspektywy kosmosu. NASA upubliczniła te nagrania całkiem późno, bo dopiero 10 lat po ich nagraniu.

W wyżej osadzonym tweecie możecie na własne oczy zobaczyć to, co zarejestrował Frank Culbertson. Ja sam doskonale pamiętam dzień, miejsce, moment, w którym zobaczyłem ten bezprecedensowy atak w telewizji. To zdecydowanie jedna z takich chwil, którą pamięta się całe życie — mniemam, że wielu z Was ma w tym względzie podobne doświadczenia.