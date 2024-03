Samochody wodorowe Polsatu przejechały już milion kilometrów

Grupa Polsat Plus na dobre przesiada się na transport z napędem elektrycznym, zasilanym wodorem. Po autobusach wodorowych NesoBus, które już produkuje w Świdniku należąca do Grupy spółka ZE PAK, teraz dowiadujemy się o flocie posiadanych już aut wodorowych w liczbie 150.

O premierze autobusów wodorowych NesoBus informowaliśmy Was już dwa lata temu, na dziś wożą już pasażerów w Rybniku, a swoje zamówienia na nie złożyło już miasto Gdańsk czy dwa dni temu Chełm (26 sztuk).



NesoBus ma silnik elektryczny, który zużywa prąd wytworzony przez ogniwo paliwowe w wyniku reakcji elektrochemicznej łączenia tlenu z wodorem. Zatankowany w zbiorniku wodór łączy się fizycznie z tlenem pobranym z powietrza (w pełni oczyszczonym wcześniej przez specjalne filtry), wyniku czego powstaje energia elektryczna zasilająca ów silnik elektryczny. Nie ma tu więc żadnego procesu spalania, a z rury wydechowej wydostaje się jedynie para wodna.

Jeśli chodzi o auta wodorowe, dla Grupy Polsat Plus jeździ już po naszych ulicach 150 pojazdów marki Toyota Mirai oraz Hyundai Nexo, które to przejechały już pierwszy milion kilometrów.



Samochody wodorowe, które rzecz jasna działają podobnie jak autobusy, również oczyszczają powietrze dzięki specjalnym filtrom katalitycznym, które to wychwytują cząsteczki zanieczyszczeń, w tym dwutlenek siarki, tlenki azotu i cząstki stałe PM 2.5.

Jak ten milion przejechanych kilometrów przekłada się na oczyszczone powietrze? Mowa jest o aż 470 milionach litrów oczyszczonego powietrza, to mniej więcej tyle, ile zużywa w ciągu roku 100 osób. Zastąpienie samochodów spalinowych wodorowymi, zmniejsza też emisję dwutlenku węgla o 127 ton, a to z kolei można porównać do roku pochłaniania go przez 5 tysięcy drzew.

Pojazdy wodorowe trzeba oczywiście też tankować, stacje z Grupy Polsat Plus pod marką NESO działają już w Warszawie i Rybniku, ale w planach jest budowa kolejnych w kilku miastach Polski, które to będą zaopatrywane w zielony wodór, którego to produkcja ruszy jeszcze w pierwszej połowie tego roku w Koninie.

Źródło: Grupa Polsat Plus.