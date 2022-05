NesoBus - pierwszy polski autobus wodorowy zaprezentowany

Grupa Polsat Plus i Zepak zaprezentowali dziś pierwszy polski autobus wodorowy NesoBus. Autobus w kwietniu tego roku otrzymał już europejską homologację typu pojazdu, tak więc jest już gotowy do produkcji, która to ma ruszyć już w przyszłym roku.

Autobus powstał w ramach spółki PAK-PCE Polski Autobus Wodorowy Sp. z o.o., a na potrzeby masowej produkcji NesoBus na rynek polski i zagraniczny, w przyszłym roku ma zastać ukończona fabryka w Świdniku. Początkowo z jej taśm ma wyjeżdżać 100 autobusów rocznie.

NesoBus ma silnik elektryczny, który wytwarza prąd na bieżąco z wodoru przy użyciu ogniwa paliwowego. Zatankowany w zbiorniku wodór łączy się fizycznie z tlenem pobranym z powietrza (w pełni oczyszczonym wcześniej przez specjalne filtry), wyniku czego powstaje energia elektryczna zasilająca ów silnik elektryczny. Nie ma tu więc żadnego procesu spalania, a z rury wydechowej wydostaje się jedynie para wodna.

Idealnie więc autobus ten sprawdzi się w komunikacji miejskiej, ograniczając zanieczyszczanie powietrza w dużych miastach, stąd też zresztą wzięła się nazwa tego pojazdu Neso - „Nie Emituje Spalin i Oczyszcza”.

W dyskusjach o sensie powstawania pojazdów wodorowych przewija się często argument o niskiej wydajności takiego rozwiązania, w szczególności związanych z niewielkim zasięgiem. Otóż NesoBus tankuje się przez zaledwie 15 minut, a jego zasięg wynosi aż 450 km (średnie zużycie to około 8 kg wodoru na 100 km, a zbiorniki mają pojemność 37,5 kg).

Co jeszcze ważna, to nie jest żadna przeróbka autobusu spalinowego czy elektrycznego, konstrukcja NesoBus jest modułowa (łatwe dopasowanie do potrzeb konkretnych miast) i powstała od podstaw dla autobusu wodorowego (łatwa wymiana zbiorników na jeszcze bardziej wydajne w przyszłości).

Z wybranych parametrów tego pojazdu można wymienić jeszcze wyposażenie w wydajne ogrzewanie i klimatyzację czy w WiFi i dostęp do 5G - wszak to też produkcja współfinansowane przez Grupę Polsat Plus. Do tego 3 porty podwójne USB oraz 3 miejsca ładowania indukcyjnego do ładowania smartfonów czy laptopów, 5 wyświetlaczy wewnątrz autobusu i 6 na zewnątrz (dodatkowo z przodu i z tyłu autobusu), przystosowany do osób niepełnosprawnych, system nagłaśniający, monitoring 360 stopni oraz specjalne wyciszenia wnętrza.

Więcej informacji o pierwszym polskim autobusie wodorowym znajdziecie na stronach NesoBus.

Źródło: Grupa Polsat Plus.