Mercedes EQXX przejechał 1000 km i zostało mu jeszcze 300 km zasięgu

Mercedes EQXX bije kolejne rekordy

Producenci samochodów zaczęli brać sobie do serca efektywność energetyczną swoich pojazdów dopiero wtedy kiedy zostali zmuszeni do stosowania napędu elektrycznego. Wcześniej aerodynamika czy sprawność napędu nie były tak istotne bo paliwo można było szybko uzupełnić i ruszać w dalszą drogę. To chyba jedna z najbardziej korzystnych zmian jaka zaszła w motoryzacji w ostatnich latach, bo mając energię dostępną głównie ze źródeł kopalnych powinniśmy się skupiać na redukowaniu jej zużycia na wszelkie możliwe sposoby. Mercedes wydaje się w tym zakresie przodować, a jego prototypowy EQXX pokazuje jak można podróżować o tzw. "kropelce".

EQXX wykorzystuje wszystkie możliwe sposoby na oszczędzanie energii. Jego opór aerodynamiczny mierzony wskaźnikiem Cd to zaledwie 0,17, a powierzchnia czołowa to niewiele ponad 2 m^2. Samochód posiada baterię o pojemności około 100 kWh pracującą z napięciem 900V, co również poprawia sprawność silników oferujących 180 kW mocy. W najnowszym teście zastosowano też nowej generacji pompy ciepła, które sprawiły, że podczas podróży przez pustynię w temperaturze powietrza dochodzącej nawet do 34 stopni Celsjusza, średnie zużycie energii z całej trasy wyniosło zaledwie 7,4 kWh na 100 km.

Mercedes EQXX w najnowszym teście przejechał z Rijadu w Arabii Saudyjskiej do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich pokonując 1010 km w czasie niespełna 15 godzin. Co więcej po dotarciu na miejsce, system wskazywał, że w baterii jest nadal wystarczająca ilość energii aby pokonać kolejne 300 km. W trakcie swojej podróży samochód zmierzył się zarówno w ruchem miejskim jak i przejechał autostradę na otwartej, pustynnej przestrzeni. Sam czas jazdy wynosił 12 godzin i 45 minut, co daje średnią prędkość na poziomie 79,4 km/h. Nie jest to może rekordowa wartość, ale warto mieć na uwadze, że w takim upale utrzymanie komfortowej temperatury w kabinie było bardzo wymagające.

Według Mercedesa zużycie energii na poziomie 7,4 kWh/100 km odpowiada zużyciu paliwa wynoszącym 0,9l/100 km, więc sprawność całego układu stoi na bardzo wysokim poziomie. Co więcej EQXX wyposażony jest też w solarny dach, który może zasilać pokładowe systemy. W czasie podróży po pustyni system pozyskał w ten sposób 1,8 kWh co przekłada się na zwiększenie zasięgu o 24 km. Nie jest to zresztą pierwszy raz gdy model ten przejechał ponad 1000 km na jednym ładowaniu. Mercedes testuje EQXX od ponad 2 lat i niedługo wiele stosowanych w nim technologii trafi do egzemplarzy produkcyjnych.