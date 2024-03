Tesla ma problem. Audi Q6 e-tron to Porsche Macan w przebraniu

Audi Q6 e-tron to całkiem nowa platforma

Audi nie zamierza rezygnować ze swoich planów rozwoju samochodów elektrycznych i do 2027 roku chce mieć w ofercie pojazd elektryczny w każdym segmencie. Co więcej wkrótce planuje mocniej rozgraniczyć samochody spalinowe i elektryczne, kolejna generacja tych pierwszych będzie miała oznaczenie nieparzyste, oznacza to, że np. Audi A4 i A6 z silnikami spalinowymi zamienią się w modele A5 i A7, a ich elektryczne odpowiedniki otrzymają oznaczenia parzyste - odpowiednio A4 i A6. Początek tych zmian mieliśmy już przy okazji premiery odświeżonego Audi A3.

W związku z tym sporo zainwestowano też w nowe rozwiązania technologiczne. Audi Q6 e-tron bazuje na nowej platformie PPE (Premium Platform Electric) stworzonej wspólnie z Porsche, która zadebiutowała już przy okazji premiery nowego elektrycznego Macana. W rezultacie otrzymaliśmy mocne, kompaktowe i bardzo efektywne silniki elektryczne oraz nowo opracowany akumulator litowo-jonowy składający się z 12 modułów i 180 ogniw pryzmatycznych o łącznej pojemności brutto 100 kWh (94,9 kWh netto). Zasięg modelu Q6 e-tron z napędem na wszystkie koła to 625 km.

Audi korzysta z dwóch różnych silników, ten na przedniej osi jest asynchroniczny i pełni głównie rolę wspomagającą, szczególnie podczas odzyskiwania energii. Może on wygenerować nawet 190 KM i 275 Nm. Na tylnej osi mamy natomiast silniki synchroniczny na magnesy stałe, którego moc sięga nawet 381 KM, a moment obrotowy 580 Nm. Oba silniki chłodzone są olejem, co ma zmniejszyć opory i ich efektywność. Czteronapędowe Audi Q5 e-tron dysponuje mocą systemową 387 KM (285 kW) i ma oferować zużycie energii w cyklu mieszanym na poziomie 17,0–19,4 kWh/100 km (WLTP). Mocniejszy model SQ6 e-tron rozwija moc systemową na poziomie 490 KM (380 kW) przy zużyciu energii w cyklu mieszanym 17,5–18,4 kWh/100 km. Przekłada się to na całkiem niezłe osiągi, Q6 e-tron quattro przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,9 s, a SQ6 e-tron potrzebuje na to zaledwie 4,3 s. Maksymalne prędkości obu wersji wynoszą, odpowiednio, 210 oraz 230 km/h. W późniejszym terminie pojawią się też dwie odmiany z napędem na tylne koła, podstawowa będzie miała mniejszą baterię (83 kWh), a druga z baterią 100 kWh postawi przede wszystkim na zasięg.

Dzięki technologii 800 V i maksymalnej mocy ładowania 270 kW czas ładowania od 10 do 80% wynosi zaledwie 21 minut. Przy odpowiedniej temperaturze baterii i szybkiej ładowarce w 10 minut można odzyskać nawet 255 km zasięgu. Jeśli stacja ładowania działa pod napięciem 400 V, 800-woltowy akumulator Q6 e-tron jest automatycznie dzielony na dwa akumulatory o równym napięciu, które można równolegle ładować z mocą do 135 kW. W zależności od stanu naładowania ilość energii w obu połowach jest najpierw wyrównywana, a następnie są one ładowane jednocześnie. Ładowanie prądem przemiennym może odbywać się z mocą do 11 kW. Istotnym elementem zwiększającym efektywność, a tym samym zasięg Q6 e-tron, jest też zaawansowany system rekuperacji odzyskujący energię z mocą do 220 kW. Układ ten może obsłużyć około 95% wszystkich codziennych procesów hamowania, bez konieczności korzystania z faktycznych hamulców.

Audi Q6 e-tron - przestrzeń i nowe technologie

Audi Q6 e-tron należy do segmentu średniej wielkości SUV-ów. Przy długości 4771 mm, szerokości 1993 mm i wysokości 1648 mm oferuje sporo przestrzeni zarówno dla pasażerów jak i bagaży. Rozstaw osi wynoszący 2899 mm pozwolił wygospodarować dużo miejsca na nogi w drugim rzędzie siedzeń. Do dyspozycji mamy też spory bagażnik o pojemności 526 litrów oraz tzw. frunk, czyli przestrzeń ładunkową pod przednia maską oferującą 64 litrów, w sam raz na kable do ładowania. Stylistycznie nowe Audi wpisuje się w najnowszą linię projektową, której kluczowym elementem jest nowe oświetlenie. Przednie lampy mają aż 61 pojedynczych segmentów, które w zależności od wybranych ustawień mogą pokazywać różne wzory. Podobnie jest z tyłu gdzie mamy jeszcze więcej (360!) segmentów OLED będących w stanie wyświetlać nawet znaki ostrzegawcze w razie np. gwałtownego hamowania.

Wnętrze też prezentuje całkiem nowy styl, w którym z rozmysłem zrezygnowano z wszelkich fizycznych przycisków. Przed kierowcą mamy wirtualne zegary wyświetlane na ekranie o przekątnej 11,9 cala, które płynnie przechodzą w dotykowy ekran systemu inforozrywki o przekątnej 14,5 cala. Dodatkowy wyświetlacz o przekątnej 10,9 cala może pojawić się też przed pasażerem i co ciekawe można na nim oglądać nawet filmy w czasie jazdy, ale ma nałożony filtr prywatyzujący, który sprawia, że z pozycji kierowcy nie widać jego zawartości. Całość działa pod kontrolą systemu Android Automotive i ma całkiem spore możliwości, łącznie z obsługą głosową ponad 800 różnych komend w 23 językach. Według Audi ma to być lekarstwo na brak pokręteł do sterowania chociażby klimatyzacją.

Jeśli chodzi o systemy wsparcia kierowcy nowego Q6 e-tron, Audi udostępnia szeroką gamę funkcji, które znacząco usprawniają codzienną jazdę i zwiększają drogowe bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Nowością jest adaptacyjny asystent jazdy plus, który pomaga nie tylko w przyspieszaniu oraz utrzymywaniu prędkości, odległości i pasa ruchu, ale wykorzystuje także mapy o wysokiej rozdzielczości i zagregowane w chmurze dane z innych pojazdów. Aby ułatwić prowadzenie, SUV uwzględnia informacji z czujników radarowych, przedniej kamery oraz czujników ultradźwiękowych. Na podstawie zebranych informacji tworzy wirtualną trasę i pokonuje ją niezawodnie i maksymalnie komfortowo w całym zakresie prędkości oraz w korkach. Asystent parkowania tyłem, tempomat, ostrzeganie o opuszczeniu pasa ruchu, asystent wydajności, układ kolizyjny oraz system ostrzegania o rozproszeniu uwagi i senności należą do wyposażenia standardowego.

Audi Q6 e-tron trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku, dopiero bliżej premiery poznamy polskie ceny tego modelu.