Rozwód w świecie technologii. Co dalej z naprawą smartfonów?

Naprawa telefonów, zarówno przez niezależne warsztaty, jak i przez samych użytkowników, stała się ostatnio bardzo ważnym punktem, jeżeli chodzi o to, jaką markę wybierają konsumenci. Na rynku w tym aspekcie dziś mamy dwie główne siły. Z jednej strony jest to Apple, które w ostatnim czasie zrobiło dużo, żeby konsument mógł taniej naprawić własne urządzenia, a z drugiej Samsung, który podjął współpracę z iFixit, aby zapewnić klientom usługę Self-Repair.

Teraz jednak, po dwóch latach, współpraca tych dwóch firm się zakończyła. Co to oznacza dla klientów?

Samsung kończy z iFixit. Jakie były powody?

Informację o tym, że współpraca pomiędzy iFixit a Samsungiem się zakończyła przekazał CEO iFixit, Kyle Wiens w rozmowie z The Verge. Jak podaje - korporacje nie doszły do porozumienia, a głównym winowajcą ma tu być koreańskie przedsiębiorstwo. Głównym powodem miała tu być cena oryginalnych części zamiennych oraz nałożone przez Samsunga ograniczenia.

Dla przykładu - w iFixit nie mogły zaopatrywać się niezależne serwisy, ponieważ Samsung ograniczał sprzedaż części do 7 na pojedynczego kupującego w przeciągu 3 miesięcy. Jednocześnie - marka nie wysyłała iFixit części do nowych urządzeń, a najnowszym smartfonem, którego można było naprawić dzięki tej współpracy był Samsung Galaxy S22. iFixit oskarżyło nawet Samsunga o "repairwashing", sugerując, że firma robi mniej, jeżeli chodzi o umożliwianie naprawy swoich urządzeń, niż to wynika z ich komunikacji.

Co dalej z naprawą Samsungów?

Na szczęście klienci Samsunga nie muszą się martwić o to, czy będą dalej mogli sami naprawiać swoje smartfony i tablety - tam, gdzie działa prawo do naprawy, firma jest zobowiązana udostępniać części zamienne i dokumentacje swoim klientom. W Polsce za program Self-Repair odpowiada niemiecka firma ASWO specjalizująca się w obsłudze posprzedażowej elektroniki w Europie oraz autoryzowany dystrybutor Samsung. Zerwanie współpracy z iFixit jest więc głównie problemem rynku amerykańskiego. Jeżeli więc posiadacie Samsugna i chcecie go sami naprawić, szczegóły programu w Polsce znajdziecie tutaj.