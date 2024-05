Nie zgadniecie jaki kolor tego smartfona sprzedaje się najczęściej

Producent informuje, że smartfony Infinix zdobywają w Polsce popularność, a ich najnowsze modele w różnorodnych kolorach, w tym złotej wersji, cieszą się szczególnym uznaniem. Złota wersja modelu NOTE 30 Pro stanowi aż 50% sprzedaży, co może świadczyć o zamiłowaniu Polaków do tego koloru i najwyraźniej jest to sygnał dla innych firm, które powinny zastanowić się nad wprowadzaniem takiego wariantu kolorystycznego do naszego kraju.

Zainteresowanie złotymi smartfonami nie ogranicza się tylko do modelu NOTE 30 Pro. Seria HOT oraz SMART również zyskały uznanie w tej kolorystyce i warto dodać, że najnowsze NOTE 40 Pro dostępne są wyłącznie w wersji zielonej i złotej. Smartfony Infinix mają wyróżniać się na tle konkurencji dzięki szerokiej palecie kolorystycznej oraz specyficznym funkcjom oraz cechom, takim jak fluorescencyjna obudowa świecąca w ciemności w modelach HOT 40i i HOT 40 Pro czy ekologiczna skóra w Note 40 i Zero 30. Firma wprowadziła również technologię E-Color Shift, pozwalającą na zmianę koloru obudowy bez zużycia energii.

Najpopularniejszy kolor smartfona wśród Polaków

O czym jeszcze warto wiedzieć w przypadku smartfonów tej marki. Komunikat prasowy zwraca uwagę, że takim przykładem jest technologia All-Round FastCharge 2.0, dostępna w serii NOTE 40, która oferuje bezpieczne i szybkie ładowanie, w tym bezprzewodowe, zwrotne, inteligentne ładowanie nocą, nawet w temperaturach do -20°C.

Wiosenne promocje oferują te urządzenia już od 336 zł, obejmując serie NOTE 40 Pro, NOTE 40, HOT 40 Pro, HOT 40i oraz SMART 8, które zadebiutowały na polskim rynku w 2024 roku. Ryszard T. Lindner, zarządzający sprzedażą w Polsce i krajach bałtyckich, wyraża zaskoczenie otwartością Polaków na kolorystykę, podkreślając równy udział w sprzedaży trzech głównych kategorii smartfonów Infinix.