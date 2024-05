POCO to marka, która zdobyła ogromne uznanie, oferując naprawdę wydajne telefony w przystępnych cenach. Historia firmy sięga modelu F1, a na przestrzeni lat pozostała jedną z niewielu, które można nazwać „zabójcami flagowców”. Czy ten stan rzeczy się utrzyma przy najnowszych reprezentantach serii F? Zobaczcie, jak prezentują się nowe smartfony submarki Xiaomi.

POCO F6 — co skrywa podstawowa wersja nowego smartfona?

Zacznijmy od najważniejszego — sercem POCO F6 jest procesor Snapdragon 8s Gen 3. Jednym z kluczowych atutów POCO F6 jest także najnowsza generacja technologii WildBoost 3.0, która umożliwia płynną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających grach — a w końcu gaming w POCO to istotna kwestia. Firma informuje, że podczas gry w Genshin Impact smartfon obsługuje rozdzielczość 1,5K, co zapewnia świetne wrażenia wizualne. Procesor Snapdragon 8s Gen 3, wspierany przez zaawansowane możliwości AI, ma gwarantować efektywną wydajność energetyczną oraz niższą temperaturę podczas grania.

Dodatkowo, nowa technologia LiquidCool 4.0 z systemem IceLoop poprawia przepływ cyrkulacji pary, co pozwala na lepsze rozpraszanie ciepła. POCO F6 wprowadza również pierwszy w serii POCO F wyświetlacz CrystalRes. Jest to flagowy wyświetlacz Flow AMOLED DotDisplay o przekątnej 6,67 cala, z częstotliwością odświeżania 120 Hz (świetny wynik, szczególnie w tej półce cenowej) i rozdzielczością 1,5K. Wyświetlacz oferuje szczytową jasność 2400 nitów oraz 68 miliardów kolorów. Do tego mamy tu wąskie ramki i stosunek ekranu do obudowy wynoszący 94,27 procent. Do tego POCO donosi, że certyfikaty TÜV Rheinland potwierdzają, że ekran dba o wzrok użytkownika, zapewniając komfortowe i bezpieczne oglądanie.

Jeśli chodzi o aparaty, to POCO F6 jest wyposażony w główny aparat 50 MP z ultraszerokokątnym czujnikiem IMX882 8 MP i dużą przysłoną f/1.59, która wpuszcza więcej światła. Z przodu znajdziemy aparat 20 MP (f/2.2). Dodatkowo, POCO F6 posiada optyczną i elektroniczną stabilizację obrazu (OIS i EIS) oraz możliwość nagrywania wideo w jakości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Funkcja Motion Tracking Focus 2.0 umożliwia śledzenie nawet najmniejszego ruchu, co sprawia, że zdjęcia i filmy są ostre i wyraźne. Bateria POCO F6 ma pojemność 5000 mAh, co zapewnia długi czas pracy na jednym ładowaniu. Dzięki technologii ładowania turbo o mocy 90 W, smartfon można naładować do pełna w 30 minut.

POCO F6 Pro — co dostajemy za nieco większą kwotę?

POCO w przypadku modelu F6 Pro wyróżnia przede wszystkim jego wyświetlacz — WQHD+ 120 Hz Flow AMOLED 2K oferuje szczegółowy obraz i topową płynność, którą zapewnia wysoka częstotliwość odświeżania. Szczytowa jasność ekranu wynosząca 4000 nitów sprawia, że obraz jest wyraźny nawet w najtrudniejszych warunkach, a przyciemnianie PWM na poziomie 3840 Hz zapewnia komfort dla oczu podczas długiego korzystania. Zakrzywione krawędzie i ultrasmukłe ramki dodają mu elegancji, a certyfikat TÜV Rheinland świadczy o jego jakości i bezpieczeństwie dla wzroku.

Sercem POCO F6 Pro jest procesor Snapdragon 8 Gen 2, wspierany oczywiście przez system operacyjny Xiaomi HyperOS. Smartfon oferuje imponującą pamięć operacyjną do 16 GB RAM-u oraz przestrzeń na dane do 1 TB. Bateria o pojemności 5000 mAh w połączeniu z technologią HyperCharge o mocy 120 W to kolejny atut tego urządzenia. Dzięki temu POCO F6 Pro ładuje się do pełna w zaledwie 19 minut, co jest kosmicznym wynikiem.

A co z aparatem? POCO F6 Pro ma główny aparat 50 MP (f/1.6), aparat ultraszerokokątny 8 MP (f/2.2) oraz obiektyw makro 2 MP (f/2.4). Z przodu mamy aparat 16 MP. Model z dopiskiem Pro do tego jest wyposażony w system czujników, który umożliwia uchwycenie wyraźniejszych detali nawet w trudnych warunkach. Technologia Dual Native ISO Fusion pozwala na dwuzakresowe ustawienie ISO, co znacząco poprawia jakość zdjęć zarówno przy niskiej, jak i wysokiej czułości, oferując maksymalnie 16-krotną różnicę ekspozycji. Funkcja Burst Mode 2.0, wsparta algorytmem POCO Imaging Engine, optymalizuje szybkość ładowania zdjęć i zwiększa moc obliczeniową, umożliwiając uchwycenie cennych chwil w ułamku sekundy. Dodatkowo, jak informuje POCO, Algorytm Ultra Night sprawia, że wykonywanie zdjęć nocnych jest niezwykle proste — rejestrują one wyraźne i jasne obrazy z dokładnym odwzorowaniem kolorów, dzięki wykorzystaniu AI w łączeniu wielu klatek. Angus Ng, Head of Product Marketing w POCO Global, mówi:

Rynek obecnie wymaga smartfonów o wszechstronnej wydajności, które jednocześnie są przystępne cenowo. Zaprezentowany POCO F6 Pro może dziś pochwalić się flagowymi możliwościami, podczas gdy POCO F6 łączy w sobie najnowsze podzespoły z topowym oprogramowaniem, zapewniając tym samym najwyższą jakość z mobilnej rozrywki. Najnowsza seria smartfonów POCO stanowi pierwszy krok do ustanowienia nowego standardu w branży.

POCO F6 i F6 Pro — ceny i dostępność

POCO F6 Pro będzie dostępny w dwóch kolorach: czarnym i białym oraz dwóch wariantach: 12 GB + 512 GB, a także 16 GB + 1 TB w cenach odpowiednio 2799 zł i 3199 zł. POCO F6 będzie dostępny w trzech kolorach: czarnym, zielonym i tytanowym w wariancie 12 GB + 512 GB w cenie 2399 zł. Dodatkowo między 23 a 29 maja wskazane modele można zakupić ze zniżką 300 zł.