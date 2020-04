Dołączanie do wideokonferencji Skype bez konta w usłudze? Od teraz to możliwe!

Skype od lat pozostaje jednym z najpopularniejszych narzędzi dla wszystkich potrzebujących szybko zdzwonić się z rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami. Nie da się ukryć że blask platformy zdążył nieco przygasnąć — bo jeszcze kilka(naście) lat temu był on dla większości pierwszym wyborem wśród tego typu narzędzi. Teraz jest gdzieś po środku, a może kieruje się bardziej ku końcowi, listy narzędzi w tym temacie. Mimo wszystko wciąż korzystają z niego miliony użytkowników na całym świecie — a w ostatnich tygodniach, jak wiele usług tego typu, przeżywa on drugą młodość i znaczny wzrost zainteresowania. Kto ma stare konto i pamięta na Skype — ten nie ma problemu, loguje się i dzwoni. Podobnie zresztą ten, kto ma konto Microsoftu. Ale nie wszyscy mają konto w usłudze — i przy kolejnej rozmowie konferencyjnej na innej platformie potrafi to być kłopotliwe. Zwłaszcza dla tych, którzy na co dzień z technologiami nie są za pan brat. Ale w przypadku rozmów na Skype nie mają już więcej powodów do obaw: platforma umożliwi bowiem dołączanie do wideokonferencji bez konieczności posiadania konta!

Teraz dołączymy do rozmowy na Skype bez konta w usłudze

Kilka dni temu uruchomiono możliwość prowadzenia konferencji międzyplatformowo, a teraz przybywają kolejne nowości. Trzeba przyznać gigantowi z Redmond, że koncertowo rozgrywa w tych kryzysowych tygodniach swoje usługi: zarówno rozwój Microsoft Teams jak i wszystkie nowości dodawane do Skype są przemyślane i… no co tu dużo mówić: potrzebne. Tworzenie takich konwersacji na Skype jest równie proste jak dołączanie do nich: jak działa w praktyce?