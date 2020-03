Kolejna funkcja to „podnieś rękę”, która ma ułatwić rozmowę i zadawanie pytań podczas przeprowadzania dużych telekonferencji, w których udział bierze kilka lub kilkanaście osób. Każdy będzie mógł zwrócić na siebie uwagę prowadzącego aby uzyskać głos. Do MS Teams trafi też możliwość pracy bez połączenia z internetem, aplikacja pozwoli na przeczytanie opublikowanych wcześniej wiadomości w oknach rozmowy, a także tworzyć swoje odpowiedzi, które będziemy mogli wysłać jak odzyskamy dostęp do internetu. „Chaty” będzie można też w przyszłości wyciągać do osobnych okienek, aby lepiej nimi zarządzać.

Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach

Jared Spataro, szef projektu Microsoft 365, do którego należy też Teams, twierdzi, że obecna pandemia na stałe zmieni sposoby naszej współpracy i sprawi, że praca zdalna stanie się jeszcze ważniejsza. Microsoft ma też świetnego królika doświadczalnego, cały zespół Microsoftu skupiony w okolicach Seattle pracuje obecnie zdalnie z powodu pandemii. To około 50 000 osób, które codziennie korzysta z MS Teams. Podejrzewam, że to świetne pole doświadczalne do testowania i wprowadzania nowych funkcji. Niestety Microsoft nie powiedział kiedy dokładnie nowe funkcje trafią do Teams, ograniczając się jedynie do stwierdzenia – „później w tym roku”.