Nigdy nie dziwiły mnie próby zaprezentowania widzowi tego, jak dużym, ważnym i dramatycznym przeżyciem jest opuszczenie twardego gruntu pod nogami i lot poza orbitę Ziemi. Gdy o tym myślę, do głowy od razu przychodzi mi serial „The First. Misja na marsa”, który powstał na zlecenie Hulu, a w Polsce emitował go CANAL+, dlatego w mojej recenzji będzie do niego sporo odwołań. Produkcja nie zdobyła większego uznania i wcale mnie to nie zdziwiło, bo osią fabuły były emocjonalne i rodzinne rozterki głównych bohaterów, podczas gdy misja na Marsa była swego rodzaju tłem dla wszystkich wydarzeń. Drugi sezon „The First” nigdy nie powstał i Netflix chyba chciał tę lukę wypełnić, ale na własnych zasadach. „Away”, bo tak brzmi w oryginale tytuł serialu z Hilary Swank w roli głównej, chcąc zdobyć szerszą publiczność ukazuje nam przygotowania do misji oraz jej przebieg, nie pomijając jednak aspektu rozłąki astronautów z bliskimi im osobami.

Odpowiedni balans wydarzeń w kosmosie i na Ziemi

Na przestrzeni 10 odcinków oglądamy, jak załoga zmaga się z asymilacją w nowym otoczeniu, radzi sobie z wewnętrznym konfliktem, a także stara się pozostać przy zdrowych zmysłach, gdy od członków rodziny dzielą ich setki tysięcy kilometrów. „Rozłąka” nie jest tak ciężkim i dosadnym serialem jak „The First”, który mógł zniechęcić część widzów próbami dogłębnej analizy i ekspozycji stanu psychicznego takich osób i to jeszcze przed startem rakiety. Serial Netfliksa robi to w bardziej subtelny sposób, ale nie napisałbym, że cierpi na tym wiarygodność produkcji. Po prostu balans pomiędzy kilkoma wątkami jest rozłożony bardziej sprawiedliwie, dlatego mamy też szansę zobaczyć spacer w kosmosie, od którego zależą losy misji oraz próby rozwiązania innych problemów natury technicznej na pokładzie statku.

Serial sci-fi Riddley’a Scotta, tajemniczy „Dzień trzeci” i mocne filmy – oto wrzesień w HBO GO