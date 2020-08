Nie kwestionujemy przekazywanych nam informacji, bo tak naprawdę nie ma na to nawet czasu – film jest niesamowicie dynamiczny i jeśli nie objawia się to przez świetne sceny akcji, to doprowadzają do tego szybkie cięcia i przejścia pomiędzy scenami, które rozgrywają się w dużych odstępach czasu. Ponownie jestem przekonany, że gdyby mógł, Nolan nakręciłby film 5-godzinny, by móc opowiedzieć wszystko, co siedzi mu w głowie, ale na skutek potrzeby sprostania oczekiwaniom studia musiał skrócić widowisko o połowę.

Mroczny zwiastun nowego The Batman! Zobacz wszystkie nowości od DC!

Tenet to kawał dobrej rozrywki, ale i niezła łamigłówka

Trzeba jednak przyznać, że jednocześnie skrupulatnie budowana i rozwiązywana zagwozdka, którą przygotował dla widzów Christopher Nolan, potrafi zaangażować i zmusić do dokładnego śledzenia poczynań bohaterów. Nie wszystkie czekające na nas niespodzianki sprawią, że opadnie wam szczęka, ale obserwując co najmniej kilka sekwencji prawdopodobnie uśmiechniecie się z tego, jak reżyser bawi się czasem. Deklaruję jeszcze co najmniej dwa kinowe seanse, by (podobnie jak przy innych filmach Nolana) móc jeszcze lepiej docenić tę układankę, ponieważ przy pierwszym poznaniu może nam umknąć naprawdę sporo, jeśli nie pozostajemy wystarczająco czujni. Reżyser nie lubi dostarczać prostej rozrywki i to mi się nadal bardzo podoba.

Tenet inny niż pozostałe filmy Nolana

Widowisko nie jest zbudowane na efektach specjalnych