Roy Perticucci nowym prezesem Allegro. Przez 7 lat odpowiadał za logistykę w Amazonie

To duże wydarzenie w strukturach Grupy Allegro, ale i też dla całej platformy sprzedażowej. Poprzednia zmiana na tym stanowisku cztery lata temu przyniosła do dziś wiele nowości na Allegro - dla nas kupujących, jak i sprzedających. Jak będzie tym razem?

O tym, co nasz czeka od Allegro w najbliższym czasie, zwiastuje historia Roy Perticucci w europejskich strukturach dużych graczy e-commerce, między innymi w Ahold (Albert.nl), Dixon’s oraz Tesco. Co może się jednak okazać z tego najistotniejsze w jego karierze dla przyszłości Allegro, to stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie europejskimi operacjami oraz logistyką w firmie Amazon, które piastował w latach 2013 do 2020 roku (w międzyczasie podobne zadania miał w Amazonie w Ameryce Północnej).

Roy Perticucci:

Allegro jest najpopularniejszym graczem na największym rynku Europy Centralnej, a teraz robi wielkie postępy w zwiększaniu swojej obecności poza nią. Z chęcią więc wykorzystam moje doświadczenie i wezmę udział w tej jedynej w swoim rodzaju podróży. Będziemy kontynuować strategiczną ścieżkę wytyczoną przez firmę, ponieważ potrzeby konsumentów są niezmienne - wciąż kluczowe są jak największy wybór, jak najlepsza cena i jak największa wygoda.

Jak wiemy, jego poprzednik Francois Nuyts, który objął stanowisko CEO w Grupie Allegro w 2018 roku z sukcesem stworzył podstawy firmowej sieci dystrybucji przesyłek, a także Allegro Pay czy odpowiadał też za proces przejęcia Grupy Mall.

Doświadczenie nowego CEO w zarządzaniu logistyką największego gracza e-commerce na świecie pozwala przypuszczać, iż na Allegro w najbliższym czasie możemy spodziewać się nie tylko międzynarodowej ekspansji (zaczątek już poznaliśmy: Allegro.com - Allegro wchodzi do Unii Europejskiej), ale i dalszego rozwoju One Fulfillment (Rewolucja w zakupach na Allegro. Od wczoraj działa jak Amazon), jak i sieci dystrybucji przesyłek w ramach w ramach Allegro One - automatów paczkowych Allegro One Box, punktów odbioru Allegro One Punkt i Allegro One Kurier.

Ustępujący CEO Allegro - Francois Nuyts będzie piastował swoje stanowisko jeszcze do 1 września tego roku, do tego czasu wspierając i przekazując swoje obowiązki nowemu prezesowi Grupy Allegro.

Źródło: Allegro.