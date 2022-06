Oto pierwszy rosyjski laptop. Co zaoferuje Bitblaze Titan BM15?

Rosjanie pokomplikowali życie światu, więc świat komplikuje życie Rosjanom. Od czasu napaści wojsk na Ukrainę jesteśmy świadkami nakładania kolejnych sankcji. Ale skoro tracą dostęp do treści, usług i technologii — są zdani na siebie i tworzą własne alternatywy. Skutki są... dyskusyjne. Pamiętacie ichniejszą alternatywę dla YouTube - Rutube? Chwilę po starcie serwis padł ofiarą hakerów, a wszystkie tamtejsze treści miały być nie do odzyskania. Jednak dostępy do popularnych serwisów internetowych to jedno — ale przecież Rosja ma także problem z dostępem do technologii. Rozwiązania od AMD czy Intela nie wchodzą w grę, dlatego Rosjanie pracują nad własnymi podzespołami. I jednym z pierwszych poważnych rozwiązań ma być laptop od firmy Promobit: Bitblaze Titan BM15 z procesorem Baikal-M.

Bitblaze Titan BM15: co wiemy o rosyjskim laptopie?

Jak wiadomo - Rosjanie dość mocno odczuwają odcięcie od zachodniej myśli technologicznej, a brak dostępu do gier na konsolach PlayStation czy App Store'a na iOS skutkuje próbą dochodzenia swoich praw w sądzie (zobacz: Rosjanie pozywają Sony za... brak dostępu do gier i usług na PlayStation). Istnieje spora szansa, że na swoich komputerach nie odczuli jeszcze jakichkolwiek braków, a kiedy te odczują — w sklepach będą na nich czekać autorskie rozwiązania. Jak właśnie Bitblaze Titan BM15, który ma zaoferować matrycę IPS o przekątnej 15,6" i rozdzielczości 1080p. Ponadto komputer wyposażony zostanie w 16GB pamięci RAM oraz 512 GB na dane. Nie zabraknie całego zestawu gniazd łączności (USB typu C, HDMI, USB 3.0, RJ-45, mini jack) oraz wsparcia dla WiFi oraz Bluetootha. Wszystko zasilać będzie akumulator o pojemności 6000 mAh. Ponadto Promobit będzie oferować swój laptop w dwóch wykończeniach: aluminiowej i tytanowej... prawie jak koperty Apple Watcha.

To tyle jeżeli chodzi o ogólniki, jednak znacznie ciekawsza wydają się kwestie związane z tym, na co będzie stać serce tego komputera. Procesory Baikal-M mają być tworzone przez rosyjską firmę, ale z użyciem... 28nm procesu TSMC. Rdzenie Cortex A75 mają działać w częstotliwości do 1,5 GHz. Jeżeli zaś chodzi o ukłąd graficzny - tutaj wykorzystany zostanie Mali-T628 MP8 w częstotliwości 750 MHz. Komputery mają posiadać także wsparcie dla pamięci DDR4-2400 oraz DDR-1600. Co z systemem operacyjnym? Wiadomo że ani Windows, ani macOS. Bitblaze Titan BM15 ma działać w oparciu o Astra Linux lub Alt Linux.

W pierwszej fazie na rynek ma trafić około 1000 komputerów, które przeznaczone będą dla przedstawicieli rządu oraz klientów biznesowych. Ceny komputerów zaczynać się będą od 100 tys. rubli (około 7200 pln), a kończyć na 120 tys. rubli (ok. 8700 pln).

To niewątpliwie początek nowego rozdziału, a jak wypadnie w praktyce? Prawdopodobnie przekonamy się już niebawem. Ale więcej prawdopodobnie i tak dopiero wtedy, kiedy (o ile w ogóle) komputery te trafią do sprzedaży i zwykłych zjadaczy chleba.

Źródło