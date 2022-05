AU Optronics szykuje matryce 480 Hz i z kamerą pod wyświetlaczem

Odświeżanie 480 Hz, ale z matrycą TN

Najszybsze matryce na rynku oferują obecnie odświeżanie na poziomie 360 Hz, ale wkrótce powinno się to zmienić. AU Optronics zaprezentowało pierwsze prototypy matryc oferujących odświeżanie obrazu z częstotliwością 480 Hz. Są to co prawda tylko wyświetlacze typu TN oferujące bardzo przeciętne kąty widzenia, ale dostępne będą w dwóch całkiem popularnych rozmiarach. Pierwsza z nich przeznaczona jest dla monitorów o przekątnej 24 cale, a druga dla notebooków z ekranami o przekątnej 16 cali. Obie oferują też rozdzielczości 1920x1080 pikseli. To istotne, bo aby skorzystać z zalet tak wysokiego odświeżania, trzeba jeszcze posiadać odpowiednio wydajną konfigurację, która będzie w stanie tyle klatek obrazu na sekundę wyświetlić. Tego typy monitory zainteresują głównie zawodowych graczy, dla których każdy ułamek sekundy ma znaczenie.

Tak szybkie matryce można docenić szczególnie w takich grach jak CS:GO czy Valorant, ale to nie jedyne nowości od AU Optronics. Firma szykuje też nowe matryce dla notebooków ze zintegrowaną kamerą do wideo rozmów. Podobnie jak w smartfonach, AU Optronics chce schować kamerę pod ekran aby nie zabierać cennej przestrzeni nad ekranem (wąskie ramki) albo nie zmuszać producentów notebooków do montowania kamery w nietypowych miejscach (np. w klawiaturze, jak w Huawei). Dyskusyjna pozostaje oczywiście kwestia jakości takiej kamery, ale prawdę mówiąc kamerki w notebookach i tak nigdy nie należały do tych najwyższej jakości.

Ciekawie zapowiadają się również pierwsze matryce typu AmLED, czyli Adaptive mini LED. To wyświetlacze z podświetleniem diodami mini LED przeznaczone dla notebooków. W dobie coraz popularniejszych ekranów OLED, AmLED mają zaoferować lepszy kontrast oraz wyższą jasność. Podobnie jak ma to zresztą miejsce w przypadku matryc dla telewizorów. AU Optronics szykuje też nowe technologie wyświetlaczy dla przemysłu samochodowego, a także kolorowe matryce bez podświetlenia, których obraz nie męczy oczu i przypomina nieco tradycyjne zdjęcia.