Przedsprzedaż LG gram 2022 potrwa do 19 czerwca 2022 roku lub do wyczerpania zapasów. W tym czasie na klientów czekają specjalne okazje.

Kupując modele LG gram 16 lub LG gram 17 można wybrać wybrać jeden z prezentów – albo projektor LG CineBeam PF610P, albo zegarek Garmin fēnix 6X Pro.

Decydując się na zakup 14 lub 15-calowego modelu LG gram prezenty o wartości 2 700 zł to – głośnik bluetooth LG XBOOM RP4B i przenośny monitor LG gram +view.

Seria LG gram 2022 to modele o przekątnych: 17’’ (17Z90Q), 16’’ (16Z90Q), 15’’ (15Z90Q), 14’’ (14Z90Q), 2-in-1 (16T90Q i 14T90Q) oraz pierwszy w historii przenośny monitor LG gram +view (16MQ70).

Zastosowano w nich procesory Intel® Core™ 12. generacji. Tegoroczne laptopy mają również najnowsze dyski SSD Gen4 NVMe™ oraz niskonapięciową pamięć RAM LPDDR5. Dzięki temu, jak chwali się producent, wzrost wydajności w porównaniu z zeszłoroczną serią wynosi około 22 proc.

Matowe ekrany 16:10

Nowe laptopy LG gram wyposażono w panele IPS o proporcji 16:10 i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (WQXGA). Zapewniają żywy obraz o wysokim poziomie jasności, 99-procentowe pokrycie przestrzeni barwnej DCI-P3 oraz dużą powierzchnię. Wyświetlacze mają powłokę antyrefleksyjną która eliminuje odbicia i ułatwia pracę niezależnie od warunków oświetleniowych.

Inteligentne blokowanie ekranu

Nowy jest system LG Glance by Mirametrix, czyli oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji. Ekran blokuje się automatycznie, gdy użytkownik odsunie się od laptopa. Ostrzega też i maskuje treść wyświetlaną na ekranie, gdy ktoś spogląda na ekran zza ramienia użytkownika. Jeżeli podłączymy oddzielny monitor, kursor myszy i aktualnie używane okno automatycznie przenoszą się na ekran, na który patrzymy. Modele z tegorocznej oferty dostarczają także zoptymalizowane środowisko do prowadzenia wideokonferencji. Umożliwiają to takie funkcje jak logowanie z wykorzystaniem technologii rozpoznawania twarzy, redukcja szumów oparta na sztucznej inteligencji i wbudowana kamera internetowa Full HD.

Lekka konstrukcja

Znakiem firmowym LG gram jest niska waga urządzeń i nowoczesna konstrukcja. Także tegoroczna seria otrzymała obudowy z bardzo wąskimi ramkami i wytrzymałą aluminiową konstrukcją. Spełnia ona wymogi rygorystycznej normy MIL-STD-810G obowiązującej w amerykańskich siłach zbrojnych.

LG gram 2w1

Nowe 16- i 14-calowe modele LG gram 2-in-1 to urządzenia umożliwiające błyskawiczne przełączanie się między funkcją laptopa i tabletu. Są dostarczane z fabrycznie zainstalowanymi aplikacjami do rysowania i robienia notatek zoptymalizowanymi pod kątem korzystania z rysika LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0).

Specyfikacja techniczna modeli LG gram 2022

LG gram 17 LG gram 16 LG gram 15 LG gram 14 LG gram 16 2-in-1 LG gram 14 2-in-1

(17Z90Q) (16Z90Q) (15Z90Q) (14Z90Q) (16T90Q) (14T90Q)

Wyświetlacz 17 cali 16 cali 15,6 cala 14 cali 16 cali 14 cali

Rozmiar

LCD WQXGA WQXGA Full HD WUXGA (1920 x 1200) IPS WQXGA (2,560 x 1,600) Touch IPS Display, WUXGA (1920 x 1200) Touch IPS

(2560 x 1600) IPS (2560 x 1600) IPS (1920 x 1080) Corning® Display, Corning®

Gorilla Glass® Gorilla Glass®

Victus® Victus®

Jasność (typ.) 350 nitów 300 nitów

Masa 1350 g 1199 g 1140 g 999 g 1480 g 1230 g

- Zintegrowany procesor GPU - Zintegrowany procesor GPU

1435 g 1285 g

- Zewnętrzny procesor GPU - Zewnętrzny procesor GPU

Rozmiar 378,8 x 258,8 x 17,7 mm 354,5 x 242,1 x 16,8 mm 356,1 x 222,9 x 17,4,mm 312 x 213,9 x 16,8 mm 356.6 x 248.3 x 16.9 mm 314 x 219,5 x 16,75 mm

(14,91 x 10,18 x 0,70 cala) (13,96 x 9,53 x 0,66 cala) (14,02 x 8,78 x 0,69 cala) (12,28 x 8,42 x 0,66 cala) (14,04 x 9,78 x 0,67 cala) (12,36 x 8,64 x 0,66 cala)

Akumulator 80 Wh – Zintegrowany GPU 80 Wh – Zintegrowany GPU 80 Wh 72 Wh 80 Wh 72 Wh

90 Wh – Zewnętrzny GPU 90 Wh – Zewnętrzny GPU

CPU Procesor Intel® Core™ 12. generacji (Alder Lake)

GPU Intel® Iris® Xe Graphics (i7, i5), Intel® UHD Graphics (i3) Intel® Iris® Xe Graphics (i7, i5), Intel® UHD Graphics (i3)

Pamięć 8/16/32GB (LPDDR5-5200 MHz, tryb Dual Channel)

Dysk Dual SSD Slots (NVMe™ Gen 4)

Głośniki Głośnik stereo (1,5 W x2), HD Audio z DTS X Ultra,

Redukcja szumu na bazie sztucznej inteligencji

Trwałość MIL-STD-810G

Porty I/O* HP-Out (zestaw słuchawkowy 4-biegunowy, typ US), HDMI, USB 3.2 Gen 2x1 (x2), HP-Out (zestaw słuchawkowy 4-biegunowy, typ US), USB 3.2 Gen 2 (x1), USB 4 Gen 3x2 typ C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt™ 4),

USB 4 Gen 3x2 typ C (x2, Power Delivery, DisplayPort, Thunderbolt™ 4), Karta microSD

Karta microSD

Oprogramowanie LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional,

Wacom Notes, Wacom Bamboo Paper

Kamera internetowa Full HD Webcam z czujnikiem na podczerwień

Akcesoria - Rysik LG Stylus Pen (Wacom AES 2.0 & WGP)

Cennik modeli LG gram 2022:

LG gram 14Z90Q-G.AA55Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny lub srebrny 6 399 zł

LG gram 14Z90Q-G.AA56Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny 6 399 zł

LG gram 14Z90Q-G.AA78Y Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, Czarny 7 399 zł

LG gram 14Z90Q-G.AA54Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512 GB, biały 6 399 zł

LG gram 15Z90Q-G.AA55Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny 6 599 zł

LG gram 15Z90Q-G.AA56Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny 6 599 zł

LG gram 16Z90Q-G.AA55Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny 6 799 zł

LG gram 16Z90Q-G.AA56Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny 6 799 zł

LG gram 16Z90Q-G.AA75Y Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny 7 299 zł

LG gram 16Z90Q-G.AA76Y Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny 7 299 zł

LG gram 16Z90Q-G.AA78Y Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, czarny 8 399 zł

LG gram 16Z90Q-G.AA79Y Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, srebrny 8 399 zł

LG gram 16Z90Q-G.AA54Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, biały 6 799 zł

LG gram 17Z90Q-G.AA55Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny 6 899 zł

LG gram 17Z90Q-G.AA58Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, czarny 7 399 zł

LG gram 17Z90Q-G.AA75Y Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, czarny 7 399 zł

LG gram 17Z90Q-G.AA76Y Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, srebrny 7 399 zł

LG gram 17Z90Q-G.AD78Y Intel® Core™ i7, 32GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, czarny 9 399 zł

LG gram 17Z90Q-G.AA79Y Intel® Core™ i7, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 1TB, srebrny 9 399 zł

LG gram 17Z90Q-G.AA7BY Intel® Core™ i7, 32GB RAM, dysk M.2 (NVME) 2TB, czarny 9 999 zł

Ceny modeli LG gram 2w1

LG gram 14T90Q-G.AA55Y Intel® Core™ i5, 16GB RAM, dysk M.2 (NVME) 512GB, Czarny 7 899 zł