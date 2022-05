Sankcje doprowadzają Rosję do skrajnych decyzji

Zbrojna napaść na Ukrainę sprawiła, że największe firmy na świecie postanowiły wycofać się z Rosji. W związku z tym, w kraju zarządzanym przez Władimira Putina jest ogromny brak wszelkich urządzeń elektronicznych. Co więcej, z Rosji wycofały się nawet niektóre chińskie marki - pomimo tego, że Państwo Środka współpracuje z Rosją pomimo wojny.

W związku z tym Putin stwierdził, że Rosja poradzi sobie sama - i zrobi własne sprzęty elektroniczne. Pierwszym urządzeniem był smartfon AYYA T1, który okazał się niesamowicie generycznym, chińskim potworkiem. Teraz przyszedł czas na laptop.

Tonk TN4004, czyli niesamowity rosyjski… kasztan

Tonk TN4004 ma całkiem zgrabną obudowę i z zewnątrz nie prezentuje się wcale tak źle - jednak im dalej, tym gorzej. Rosyjski laptop ma ekran o przekątnej 14 cali, a jego sercem jest procesor Zhaoxin KX6640MA bazujący na czterordzeniowym układzie x86. Chip został zaprojektowany - nie zgadniecie - w Chinach, na zlecenie władz Szanghaju przy pomocy tajwańskiej firmy VIA. Wykonany jest w oparciu o technologię procesową 16 nm.

Źródło: TONK

Zhaoxin KX6640MA ma 8 rdzeni pracujących w zakresie częstotliwości od 2,1 do 2,6 GHz, a także zintegrowaną grafikę C-960, która w żadnym wypadku nie nadaje się dla graczy (bo i w sumie po co, skoro większość platform wstrzymała działalność w Rosji), jednak ich wydajność wystarcza do odtwarzania treści w formacie 4K. Pobór mocy CPU nie przekracza 25 watów.

Waga urządzenia to mniej niż 1,5 kg. Laptop oferuje 8 GB pamięci RAM DDR4 SO-DIMM oraz 256 GB pamięci NVMe SSD. Rosyjski komputer jest wyposażony w porty USB 3.0, HDMI, USB-C, Jack 3,5 mm, kamerę internetową 2 MP, mikrofon, głośniki oraz baterię o pojemności 7000 mAh. W zakresie łączności mówimy tutaj o Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac i Bluetooth 4.0 - dość archaiczne, trzeba przyznać.

Cena rosyjskiego laptopa. Dosyć drogo, jak na taki sprzęt

Sugerowana cena Tonk TN4004 to 730 USD, czyli ponad 3200 zł. Jest to kosmiczna cena względem oferowanych podzespołów, jednak według Rosji cena ta jest na wyciągnięcie ręki dla większości obywateli kraju zarządzanego przez Władimira Putina i większość osób będzie mogła sobie pozwolić na zakup notebooka. Cóż, nie jestem co do tego przekonany, będąc szczerym.

Źródło: Aroged

