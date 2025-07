Whatsapp z nowością na Androida. Aż dziwne, że dopiero teraz

WhatsApp rozwija swoje narzędzia fotograficzne, udostępniając wybranym użytkownikom wersji beta systemu Android nową funkcję – tryb nocny w aparacie. Najnowsza aktualizacja aplikacji oznaczona numerem 2.25.22.2, dostępna w ramach Google Play Beta Program, wprowadza specjalny przycisk umożliwiający robienie lepszych zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych.

Tryb nocnych fotografii w Whatsappie

Nowy tryb nocny objawia się ikoną księżyca, która pojawia się w interfejsie aparatu WhatsAppa, gdy otoczenie jest ciemne lub słabo oświetlone. Po jej naciśnięciu aktywowany jest mechanizm programowego rozjaśniania zdjęć – bez stosowania nakładek czy filtrów. WhatsApp nie modyfikuje więc obrazu graficznie, lecz poprawia jakość zdjęcia już na etapie jego rejestrowania, zwiększając ekspozycję i redukując cyfrowy szum.

To narzędzie oczywiście przyda się szczególnie podczas fotografowania w nocy, w zamkniętych pomieszczeniach czy wszędzie tam, gdzie warunki oświetleniowe pozostawiają wiele do życzenia. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to rozwiązanie porównywalne z zaawansowanymi trybami nocnymi znanymi z flagowych smartfonów – w bardzo ciemnym otoczeniu poprawa może być jedynie częściowa.

Użytkownicy muszą pamiętać, że funkcja ta nie działa automatycznie – nie dostosowuje się sama do warunków otoczenia. Włączenie trybu nocnego wymaga ręcznego naciśnięcia przycisku, co pozwala na większą kontrolę nad procesem fotografowania. Z drugiej strony, umożliwia to szybkie udostępnianie poprawionych zdjęć bezpośrednio w czatach lub na statusie, bez potrzeby korzystania z zewnętrznych aplikacji fotograficznych.

Nowa funkcja pojawia się stopniowo i jest dostępna tylko dla części użytkowników, którzy zainstalowali najnowszą wersję beta WhatsAppa na Androidzie. W kolejnych tygodniach ma zostać udostępniona szerszemu gronu testerów. To kolejny krok w kierunku uczynienia z WhatsAppa nie tylko komunikatora, ale także funkcjonalnego narzędzia do codziennej komunikacji wizualnej.

Grafika: depositphotos.com