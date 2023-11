Rockstar zapowie nowe GTA jeszcze w tym roku? Gracze mogą być wściekli…

Rockstar zapowie nowe GTA w tym miesiącu?

Kiedy zadebiutuje Grand Theft Auto VI? To pytanie na ten moment bez jasnej odpowiedzi — chociaż według niektórych źródeł, produkcja ma zadebiutować w przyszłym roku fiskalnym, więc najpóźniej ma to być marzec 2025 roku. Mimo wszystko, Rockstar Games milczy, podobnie jak we wszystkich innych kwestiach. O GTA 6 wiemy już sporo, lecz wszystkie te wieści pochodzą od insiderów lub ciekawskich fanów, którzy grzebią w plikach gry czy budują koncepcyjne wersje mapy gry.

Jak informowaliśmy ostatnio, teoretycznie najwięcej doniesień sugerowało, że Rockstar Games ma zapowiedzieć Grand Theft Auto VI w tym roku — firma ma więc jeszcze dwa miesiące, lecz zapowiedź w listopadzie czy grudniu wydaje się już bardzo mało prawdopodobna. Informator o pseudonimie LegacyKillaHD podaje, że deweloperzy nie ogłoszą swojej najnowszej gry w tym roku ze względu na jej skalę i ilość pracy, jaką Rockstar musi jeszcze wykonać. Wygląda jednak na to, że

Rockstar zapowie GTA, ale nie będzie to GTA 6?

Jak podaje użytkownik Reddita o pseudonimie Training_Island_3966, Rockstar faktycznie planuje na ten rok zapowiedź nowego Grand Theft Auto… ale ma to być GTA Trilogy Mobile: Definitive Edition. „Odświeżona” trylogia kultowej serii okazała się wielkim rozczarowaniem — i jak pięknie podsumował to kiedyś Piotr Kurek, Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition to swoisty policzek w twarz fanów i żerowanie na nostalgii. Choć zestaw trzech tytułów sprzedał się doskonale, niesmak i gniew graczy pozostał.

Skąd jednak w ogóle wzięły się takie pogłoski? Training_Island_3966 przejrzeł publiczne dokumenty inwestorskie Take-Two — i wygląda na to, że firma planuje wydać kilka gier w latach od 2024 do 2026. Oczywiście jedną z nich jest Grand Theft Auto VI, lecz okazuje się, że kolejnym z projektów jest właśnie GTA Trilogy Mobile: Definitive Edition, czyli GTA 3, GTA: Vice City i GTA: San Andreas na urządzeniach mobilnych.

Oczywiście taki ruch ma naprawdę sporo sensu, jednak zapowiedź tej gry akurat w momencie, kiedy cały świat wyczekuje zapowiedzi GTA 6… cóż, gracze będą mieli wszelkie powody, żeby się zdenerwować.

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: Reddit (r/GTA6, u/Training_Island_3966)