Zapowiedź GTA 6 to już kwestia chwili? Gracze odliczają dni!

GTA 6 jest już bliżej, niż dalej?

Kiedy zadebiutuje Grand Theft Auto VI? Ta kwestia doskwiera graczom od kilku dobrych miesięcy, o ile już nie lat. Oficjalnej odpowiedzi na to pytanie nie znamy — w końcu Rockstar Games milczy, podobnie jak we wszystkich innych kwestiach. O GTA 6 wiemy już sporo, lecz wszystkie te wieści pochodzą od insiderów lub ciekawskich fanów, którzy grzebią w plikach gry czy budują koncepcyjne wersje mapy gry. Jeśli chcecie poznać najważniejsze informacje na temat nadchodzącego hitu twórców Red Dead Redemption, zajrzyjcie pod ten link — zebraliśmy wszystkie najciekawsze doniesienia w jednym miejscu.

Jakiś czas temu Rockstar opublikował post na platformie X (dawniej Twitter), który albo naprawdę puszcza oczko w stronę fanów i zapowiada wielkie wydarzenie, albo był kolejną zabawą twórców w GTA Online; w tle za bohaterami w nowych ubraniach widać wielki napis Vinewood, czyli odpowiednik Hollywood w świecie GTA 5 — z tym, że z lewej strony widać wyłącznie wielkie VI; i gracze od razu zareagowali w odpowiedziach na ten post. Bez dwóch zdań nie było to przypadkowe zagranie ze strony Rockstara. Do tego Chris Marxx, jeden z najbardziej znanych informatorów w sprawie GTA 6, napisał na X, że oficjalna zapowiedź Grand Theft Auto VI ma mieć miejsce 26 października tego roku, czyli już dosłownie za chwilę. Wpis ten bardzo szybko osiągnął pułap miliona wyświetleń, a gracze zaczęli szaleć z radości — tym bardziej, że to doniesienie pokrywało się z wieloma informacjami podawanymi wcześniej przez innych insiderów.

Analityk z Reddita potwierdza te doniesienia

Użytkownik Reddita o pseudonimie KookySpare przeanalizował działania Rockstar Games do tej pory. W jego wpisie możemy przeczytać, że RDR2 zostało ogłoszone 18 października 2016 roku na Twitterze przez Rockstar i było to 17 dni przed spotkaniem Take-Two dotyczącym wyników za drugi kwartał (2 listopada 2016 roku). GTA V zostało za to ogłoszone 25 października 2011, 14 dni przed spotkaniem w sprawie zarobków Take-Two (8 listopada 2011 roku).

Źródło: Rockstar

Idąc dalej tym tropem, GTA IV zostało ogłoszone 9 maja 2006 roku, przed najbliższą rozmową o zarobkach Take-Two. Spotkanie odbyło się około połowy maja. KookySpare napisał, że nie udało mu się znaleźć dokładnej daty, przez co nie mógł dokładnie sprawdzić, ile dni minęło od ogłoszenia przed spotkaniem — lecz można założyć, że było to około tygodnia.

Zależność jest taka, że ogłoszenie miało miejsce przed lub bardzo blisko spotkania w sprawie zarobków. Jest więc wielce prawdopodobne, że wkrótce Rockstar pokaże Grand Theft Auto VI. Najbliższe spotkanie jest zaplanowane na 8 listopada. Pokazanie trailera w okolicach 26 października wydaje się więc wielce prawdopodobne.

Źródło: Unsplash @saadchdhry

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: Reddit (r/GTA6, u/KookySpare)