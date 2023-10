GTA 6 przerosło twórców? Rockstar może opóźnić datę premiery!

GTA 6 nadchodzi, nadchodzi i nadejść nie może

Kiedy zadebiutuje Grand Theft Auto VI? Ta kwestia doskwiera graczom od kilku dobrych miesięcy, o ile już nie lat. Oficjalnej odpowiedzi na to pytanie nie znamy — w końcu Rockstar Games milczy, podobnie jak we wszystkich innych kwestiach. O GTA 6 wiemy już sporo, lecz wszystkie te wieści pochodzą od insiderów lub ciekawskich fanów, którzy grzebią w plikach gry czy budują koncepcyjne wersje mapy gry.

Do tego Chris Marxx, jeden z najbardziej znanych informatorów w sprawie GTA 6, napisał jakiś czas temu, że oficjalna zapowiedź Grand Theft Auto VI ma mieć miejsce 26 października tego roku. Wpis ten bardzo szybko osiągnął pułap miliona wyświetleń, a gracze zaczęli szaleć z radości — tym bardziej, że to doniesienie pokrywało się z wieloma informacjami podawanymi wcześniej przez innych insiderów. Chwilę później jeden z użytkowników Reddita przeanalizował działania firmy z wielkim R i gwiazdką w logo przed każdą zapowiedzią wielkiej gry — i wyglądało na to, że zapowiedź pod koniec października jest więcej, niż pewna. Cóż… jednak nie.

Zapowiedzi GTA 6 nie ma — i w tym roku raczej nie będzie

Teoretycznie najwięcej doniesień sugerowało, że Rockstar Games ma zapowiedzieć Grand Theft Auto VI w tym roku — firma ma więc jeszcze dwa miesiące, lecz zapowiedź w listopadzie czy grudniu wydaje się już bardzo mało prawdopodobna. Informator o pseudonimie LegacyKillaHD podaje, że deweloperzy nie ogłoszą swojej najnowszej gry w tym roku ze względu na jej skalę i ilość pracy, jaką Rockstar musi jeszcze wykonać.

Według informatora, wewnątrz studia zdania są podzielone — część osób pracujących nad GTA 6 chce jak najszybszego oficjalnego ogłoszenia Grand Theft Auto VI, jednak równie sporo osób nie uważa, żeby to był dobry pomysł. Presja powoli i tak już jest — a wzięła się głównie z tego, że produkcja ma zadebiutować w przyszłym roku fiskalnym, więc najpóźniej ma to być marzec 2025 roku.

To wprowadza kolejną wątpliwość — wiele osób pracujących w Rockstar Games ma być zdania, że wydanie gry w 2024 roku jest praktycznie niemożliwe i stanie się to dopiero na początku 2025 roku. Jakkolwiek by nie było, musimy uzbroić się w cierpliwość; i cytując klasyka: niby człowiek wiedział, a jednak się łudził.

Źródło: YouTube @12th Hour

Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

Źródło: GTAForums (LegacyKillaHD)

Grafika wyróżniająca: Unsplash @saadchdhry