Tak ma wyglądać zwiastun GTA 6! Zapowiedź już za kilka dni?

Nadal czekamy na zapowiedź GTA 6 — i wiele wskazuje na to, że wkrótce się to stanie

Mija już wiele miesięcy, a Rockstar Games cały czas milczy w sprawie Grand Theft Auto VI. Deweloperzy jedynie przyznali, że pracują nad grą — i prawdopodobnie zrobili to tylko dlatego, że chwilę wcześniej miejsce miał ogromny wyciek danych. Insiderzy sugerowali, że doczekamy się oficjalnego trailera — i ten miał najpierw pojawić się pod koniec zeszłego roku (między innymi podczas The Game Awards 2022), a później na początku 2023. Teraz mamy już październik, a żadnych oficjalnych materiałów nie było.

Wygląda jednak na to, że wkrótce się to zmieni. Jak ostatnio pisaliśmy, jeden z użytkowników Reddita zrobił dokładaną analizę wszystkich ruchów Rockstara na przestrzeni lat i tego, kiedy dokładnie zapowiadali swoje największe produkcje — i mając na uwadze to, oraz wszystkie doniesienia insiderów w ostatnim czasie, jest wielce prawdopodobne, że dostaniemy coś wielkiego już w okolicach 26 października.

Wyciekł zwiastun GTA 6? Co w nim zobaczymy?

Jeden z użytkowników Reddita potwierdził, że premiera trailera pojawi się 26 października. Osoba o pseudonimie calvins48 twierdzi, że widział zwiastun już dwa razy, lecz nie zdążył na spokojnie go przeanalizować.

Na początku zwiastuna nie ma muzyki, najpierw słyszymy wyłącznie dźwięki świerszczy i natury. Najpierw na ekranie pojawia się aligator, aż do momentu, w którym nad aligatorem przelatuje samolot — wtedy ten chowa się pod wodę. W tym momencie zaczyna grać piosenka Genesis - „That's All” i na ekranie pojawia się słynne „Rockstar Studios Presents”.

Następnie pokazywane jest nam nocne życie Vice City — i widzimy między innymi sportowe samochody, kluby nocne, jest również scena, w której ochroniarz wyrzuca kogoś z jednego z klubów. Osoba po chwili wstaje i zaczyna krzyczeć do ochroniarza, a jego kolega próbuje go odciągnąć. Później widzimy, jak ktoś w hawajskiej koszuli wyleguje się przy basenie, a jego żona mówi o tym, jaki ten jest spocony.

Wtem do akcji wchodzą główni bohaterowie, czyli Jason i Lucia — jadą obok plaży w kabriolecie, a w tle na morzu widzimy jakiegoś surfera. Wtedy pokazuje się krótkie ujęcie na widownie na stadionie futbolu amerykańskiego, następnie Lucia jedzie na koniu obok autostrady, a za nią leci helikopter policyjny. Następnie Jason ubrany w koszulkę na ramiączkach i z papierosem siedzi na samochodzie. Wtedy dwójka bohaterów celuje do siebie z broni w obskurnym hotelu, po czym są razem na rollercoasterze. W kolejnym ujęciu mężczyzna przebrany za flaminga zostaje uderzony przez faceta w kapeluszu.

Calvins48 pisze, że jest sporo szybkich ujęć: policyjny samochód uderza w blokadę, a policjant wylatuje przez szybę, Jason i Lucia wchodzą do klubu nocnego, Jason płynie na skuterze wodnym, chłopak z długimi włosami na deskorolce jeździ w skate parku, Jason sprzedaje nielegalne substancje, Lucia krzyczy na kogoś, a potem rozbija jego głowę o ogrodzenie, nastolatki nagrywają taniec kolegi, mężczyzna zostaje wyrzucony z poduszkowca, ktoś zarzuca wędkę, a na koniec pieniądze spadają z góry w klubie, gdzie wszyscy tańczą. No, dzieje się bardzo dużo.

Wtedy pojawia się dialog między głównymi bohaterami. Jason mówi: „This is crazy. What are you willing to lose?”, a Lucia odpowiada: „We've been through enough. We don't have anything to lose”. Ostatnie ujęcie jest na plaży, łódka przepływa przed kamerą i wtedy pojawia się napis „Grand Theft Auto VI”.

Oczywiście o tym, czy jest to prawdziwy skrypt, przekonamy się w momencie, w którym pojawi się już prawdziwy trailer. Wszystko brzmi jednak bardzo realistycznie i jest możliwe, że wkrótce zobaczymy dokładnie taki zwiastun. Jeśli chcecie znaleźć wszystkie informacje na temat Grand Theft Auto VI ujawnione do tej pory (a było ich naprawdę sporo), zajrzyjcie tutaj. Co sądzicie o nadchodzącym hicie Rockstara? Czy będzie lepszy niż GTA 5 i czy okaże się bardziej rewolucyjną produkcją niż Red Dead Redemption 2?

