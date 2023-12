To już oficjalnie: wiemy, kiedy pojawi się drugi sezon The Last of Us od HBO!

HBO potwierdziło, kiedy możemy spodziewać się premiery drugiego sezonu The Last of Us!

Pierwszy sezon The Last of Us skradł serca graczy. Co dalej?

The Last of Us niewątpliwie jest jednym z największych serialowych hitów tego roku. Gracze przywykli do tego, że ekranizacje gier często wypadają dość... delikatnie mówiąc kiepsko, lecz tutaj jednak udało się ekipie stanąć na wysokości zadania. Przed premierą serialu było wiele wątpliwości, wynikających właśnie z małej ilości udanych ekranizacji gier wideo, lecz były równie ogromne nadzieje, ze względu na jakość produkcji HBO oraz fabułę i emocje, jakie dostarczała gra Naughty Dog. Serial The Last of Us okazał się naprawdę doskonałą produkcją.

Nic więc dziwnego, że fani z wypiekami na twarzy czekają na kontynuację przygód Ellie i Joela. Jakiś czas temu jednak szef HBO, Casey Bloys, ogłosił na konferencji prasowej, że strajki — zgodnie z tym, czego można było się spodziewać — opóźniły drugi sezon The Last of Us. Kontynuacja przygód Ellie i Joela nie znalazła się w rozpisce giganta streamingowego na 2024 rok — a kiedy możemy się spodziewać jej premiery? Dziś poznaliśmy szczegóły.

HBO potwierdza, kiedy pojawi się drugi sezon The Last of Us

HBO opublikowało nowy materiał, przedstawiający programy i oryginalne seriale HBO, których możemy spodziewać się na ich platformie streamingowej w 2025 roku. Podczas naprawdę ekscytującej zajawki mogliśmy zobaczyć takie produkcje jak Biały Lotos, Euforia oraz… właśnie The Last of Us. Urywek z serialem na podstawie produkcji studia Naughty Dog przedstawia Ellie graną przez Bellę Ramsey, która rzuca mroczną kwestię: „Kończymy to, co zaczęliśmy”. W tle nie brakuje oczywiście Klikacza.

Jakiś czas temu showrunner i współtwórca serialu, Craig Mazin, potwierdził, że produkcja drugiej serii rozpocznie się 12 lutego. Plany były na styczeń, lecz ze względu na napięty harmonogram Pedro Pascala data ta musiała zostać delikatnie przesunięta. Co więcej, chociaż pierwszy sezon przedstawił wszystkie wydarzenia z pierwszej części gry, w sequelu nie będzie tak samo — drugi sezon nie obejmie wszystkich wydarzeń z The Last of Us Part 2. Mazin potwierdził, że fabuła z The Last of Us Part 2 będzie rozłożona na wiele sezonów. Nadchodzi więc jeszcze wiele dobrego z tego uniwersum od HBO.

