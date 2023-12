GTA 6 już w Księdze rekordów Guinnessa. Wystarczyły 24 godziny

Jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by zwiastun gry komputerowej cieszył się tak olbrzymim zainteresowaniem. Od momentu opublikowania pierwszych fragmentów gry Grand Theft Auto VI w serwisie YouTube to jeden z najczęściej odświeżanych filmów w tym serwisie na świecie. To tylko świadczy o tym, jak bardzo wielkim zainteresowaniem cieszy się ta produkcja i jak wielu graczy czeka na możliwość powrotu do Vice City. Jak zainteresowanie grą wygląda w liczbach? Statystyki opublikowane przez stronę internetową guinnessworldrecords.com robią ogromne wrażenie.

Jak GTA 6 trafiło do Księgi rekordów Guinnessa w 24 godziny?

Rekord odnotowany przez Guinness World Records dotyczy największej liczby wyświetleń zwiastunu gry komputerowej w ciągu 24 godzin od jego opublikowania. Ile konkretnie wynosi? 90 421 491 odtworzeń. Dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, o który zwiastun konkretnie chodzi, prezentujemy go poniżej.

Co ciekawe, ilość wyświetleń w ciągu 24 godzin to nie jest jedyny rekord, jaki udało się pobić temu krótkiemu filmowi. Niejako przy okazji wpadł również rekord największej liczby pozytywnych reakcji na zwiastun gry w ciągu 24 godzin od publikacji. Pierwszy trailer GTA 6, tylko przez pierwszy dzień w serwisie YouTube, zebrał 8,9 miliona łapek w górę.

Zwiastun GTA VI nie zwalnia tempa

Choć wyniki osiągnięte przez film na kanale Rockstar Games, opublikowane przez Guinness World Records mogą imponować, to już historia. W momencie redagowania niniejszej wiadomości zwiastun ma już przeszło 110 milionów wyświetleń i wciąż jest numerem 1 na karcie Na czasie serwisu YouTube. Zebrał również 9,5 miliona łapek w górę.

Tak imponująca oglądalność zwiastunu to dodatkowa motywacja dla twórców gry. Oczekiwania są wręcz olbrzymie, czemu skądinąd ciężko się dziwić. Od premiery poprzedniej części Grand Theft Auto minęło już ładnych kilka lat. Czy twórcy udźwigną ciężar? Mocno trzymamy kciuki.

Źródło: guinnessworldrecords.com